Sánchez defiende "derribar barreras y prejuicios" en el Día Mundial del Síndrome de Down hacia la "plena inclusión"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario, en el Palacio de la Moncloa, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha resaltado este sábado, por el Día Mundial del Síndrome de Down, su "compromiso" de continuar desarrollando políticas encaminadas a "derribar barreras y prejuicios" con el fin de lograr la "plena inclusión e igualdad".

"Hoy, en el Día Mundial del Síndrome de Down, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando para derribar barreras y prejuicios. La meta es lograr la plena inclusión y la igualdad de oportunidades", ha publicado en su cuenta de X.

"Porque tener Síndrome de Down no es un problema", ha añadido.

El líder del Ejecutivo ha acompañado su publicación de un vídeo de Down España, la Federación Española de Síndrome de Down, en la que se muestran distintas situaciones a las que tienen que hacer frente las personas con esta variación genética.

Tener síndrome de Down no es una "dificultad", una "limitación", un "impedimento" o un "problema": "Lo tienes tú cuando piensas lo contrario", concluye el vídeo.

El síndrome de Down, principal causa de discapacidad intelectual y la alteración genética humana más común, se produce de forma espontánea a partir de una variación genética, informa Down España.

La federación estima que la incidencia es de una por cada 600-700 concepciones en el mundo, donde viven unos seis millones de personas con este síndrome, 34.000 de ellas en España, según sus datos.