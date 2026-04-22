Sánchez defiende que la IA esté "en manos de los pueblos" y no bajo dominio de un "grupo reducido de empresas"

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este miércoles a responder desde la sociedad para que la inteligencia artificial (IA) esté "en manos de los pueblos" y no dominada por un "grupo reducido de empresas", a la vez que ha reivindicado una tecnología "responsable y humanista", "gobernada con reglas comunes para todos" y que garantice "derechos protegidos y seguridad jurídica".

Así se ha pronunciado Sánchez durante su intervención en el Congreso de los Diputados en el marco de la inauguración del Panel Científico de IA de las Naciones Unidas, que se celebra en Madrid entre el 22 y el 24 de abril, y donde se reúnen 40 expertos independientes, entre los que se encuentra el español Román Orús. España ha sido co-facilitador junto a Costa Rica de este organismo, cuya creación se aprobó en agosto del año 2025.

Se trata de una iniciativa que une el conocimiento científico y la formulación de políticas públicas para fomentar un uso seguro, ético e inclusivo de la inteligencia artificial a escala global. Al acto de inauguración también han asistido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el titular para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y, por vía telemática, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Sánchez ha abogado por dar una "respuesta multilateral y global" a la tecnología de la inteligencia artificial en la que estén inmersas "todas las naciones en pie de igualdad" y una alianza entre "empresas, academia, mundo científico y poder ejecutivo y legislativo" porque, a su juicio, la IA plantea "muchas preguntas" según el uso que se le puede dar. "Puede utilizarse para distintos propósitos. Para salvar vidas o acabar con ellas, como, por desgracia, ya está sucediendo en hospitales, pero también en escenarios de guerra", ha sentenciado.

El presidente del Gobierno ha trasladado la pregunta de "quién guía la dirección que debe tomar" la IA, planteando después que la respuesta a la cuestión es "clara e incómoda". "No lo deciden las sociedades, ni el poder legislativo ni los gobiernos. Ni siquiera lo decide el mercado, sino un pequeño y reducido grupos de empresas", ha abundado Sánchez, que ha cifrado además que "sólo cinco" de esas compañía "concentran casi el 60% del mercado mundial de la inteligencia artificial generativa".

El jefe del Ejecutivo ha apostado por hacer frente a este "colonialismo silencioso" que se está produciendo en todos los lugares del mundo, y también en la Unión Europea, y ha alertado de esta "concentración de poder" es una "construcción de una arquitectura" que responde exclusivamente a los intereses de unas pocas empresas en el mundo. "Estados Unidos concentra el 74% de la capacidad mundial de cómputo de IA, cuando la UE ni siquiera representa el 5%", ha destacado.

"NINGUNA TECNOLOGÍA ES NEUTRAL"

Sánchez ha cuestionado además la inversión dedicada a la seguridad frente al desarrollo de IA. "Estoy convencido de que la cifra es, o será, ínfima. Hay muchísimo trabajo por hacer", ha dicho el presidente, que seguidamente ha planteado "quién y cómo" se va a beneficiar de esta tecnología.

En su opinión el progreso social corresponde a las personas, no a la IA. "Son las sociedades y los gobiernos, que legítima y democráticamente representamos a esas sociedades junto con el poder legislativo, quienes garantizamos que el progreso tecnológico no implique retrocesos en otros ámbitos", ha recordado.

Sánchez ha señalado que "ninguna tecnología es neutral" pues "depende de quién la controla, de cómo se regula y para qué se utiliza", al tiempo que ha reclamado aprovechar el "punto de inflexión histórico" que supone el desarrollo actual de la IA, que es una tecnología con "efectos profundos y difíciles de anticipar", capaz de "generar beneficios increíbles pero también de amplificar amenazas inéditas para la humanidad".

RESPONSABILIDAD ÉTICA

En este sentido, Sánchez ha hablado de hacer frente a los desafíos tecnológicos desde un "rearme moral" para que, en toda caso, sean gobernados por "reglas comunes para todos" y con "principios compartidos con responsabilidad ética y democrática". Asimismo, ha pedido hacerlo desde el multilateralismo y en el foro de Naciones Unidas. Por eso, ha precisado, España ha puesto en marcha, junto a NNUU, el AI Governance for Humanity Lab, donde gobiernos y empresas definen juntos los estándares de una IA ética y confiable.

"Es importante la regulación que podamos hacer a nivel nacional, europeo y ojalá logremos a nivel multilateral, pero sin el acuerdo de las empresas, la participación de la ciencia, la academia y todos los ámbitos sociales, va a ser muy difícil que con la regulación sola podamos lograr vehicular y canalizar la IA hacia los fines que nos planteamos", ha afirmado.

El presidente ha reconocido que "no se pueden poner puertas al campo" en la IA, pero si se debe canalizar a través de unos parámetros "en un marco con una mirada humanista y moral" para que "la tecnología más transformada de nuestro tiempo avance en la misma dirección que nuestras democracias", con "derechos protegidos y con seguridad jurídica".

Sánchez ha subrayado que desde el Gobierno defienden que la gobernanza de la IA "debe estar en manos de los pueblos" y no bajo dominio de "un reducido grupo de personas". "No queremos ser observadores (...) Queremos también compartir el diseño de su arquitectura", ha abundado, para aclarar después que España quiere "contribuir a una IA responsable, humanista, en beneficio de todos".

"Debemos a ser 'leading actors' desde la cooperación, aprovechando las herramientas multilaterales que tenemos para defender el bien común y todas las virtudes de una tecnología que va a cambiar el destino del mundo. De nosotros depende que ese cambio sea para el bien y por el bien de la humanidad", ha concluido Sánchez, que también ha puesto en valor que España albergue la primera reunión del Panel Científico de la ONU.

"AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha destacado el Panel de Expertos en IA de Naciones Unidas, defendiendo la necesidad de organización para garantizar que la inteligencia artificial se desarrolle "dentro de un marco ético y que contribuye, como tantos descubrimientos científicos, a un mundo más sostenible y más justo".

A su juicio, la multiplicación de sistemas basados en la IA "a un ritmo imparable" tiene la capacidad de "amenazar los derechos humanos" y ha apelado a una "responsabilidad colectiva" para evitar sumar desigualdades. "El crecimiento económico desorbitado de unos pocos a costa del empobrecimiento de una inmensa mayoría, ya por sí empobrecida, es precisamente contra lo que debemos y queremos luchar", ha precisado.

Por último, el secretario general de Naciones Unidas ha subrayado que la IA avanza "a pasos agigantados", dentro de "un contexto de creciente fragilidad en la cooperación internacional, crecientes divisiones geopolíticas y erosión de la confianza entre las naciones y dentro de ellas".

Así, Guterres ha defendido el panel científico de Naciones Unidas que pueda ayudar a sentar las bases para la gobernanza de la IA, guiando a todos los países en materia de ciencia, políticas y capacidades.