Sánchez defiende que Leire Díez no ha trabajado por encargo del PSOE: "Que me conste a mí, desde luego que no"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado que la exmilitante socialista Leire Díez no ha trabajado por encargo de la dirección del partido. "Que me conste a mí, desde luego que no", ha señalado.

Sánchez ha hecho estas declaraciones durante la llamada 'comisión Koldo' del Senado y ha reiterado que el 'pendrive' que Díez entregó en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz el pasado mes de junio fue entregado a la Fiscalía.

Sánchez, que comparece a petición del PP y está obligado a decir la verdad, ha asegurado que el PSOE puso este dispositivo en manos del Ministerio Fiscal y entiende que en este momento está bajo investigación.

Sobre el contenido del mismo, dice que no tiene información, pero puede suponer que entre otras cosas recoge el "espionaje" al que afirma, fue sometido junto a su familia, por lo que ha visto en los medios de comunicación.

De este modo hace referencia a audios del excomisario José Manuel Villarejo en los que hace referencia a los negocios de saunas propiedad del suegro de Sánchez, ya fallecido.

En la víspera, Díez se opuso a entregar ese 'pendrive' a esta comisión de investigación de la Cámara Alta, alegando que se trata de una investigación periodística y entregarlo supondría revelar fuentes y contenidos no publicados.

La exmilitante socialista está siendo investigada por un juzgado de Madrid por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho por haber ofrecido acuerdos con la Fiscalía a cambio de información comprometida contra funcionarios.