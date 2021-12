Sánchez defiende la renovación del TC ante el PNV e insta a Casado a dejar la insumisión y pactar también el CGPJ

Esteban avisa de que politizar los órganos constitucionales aumenta su "declive" y beneficia a los ultras y pide renovar el Tribunal de Cuentas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles, ante las críticas del PNV, el acuerdo al que llegó con el PP para renovar el Tribunal Constitucional, aunque incluyera nombres que él nunca hubiera propuesto, y ha vuelto a instar al líder de los 'populares', Pablo Casado, a dejar la "insumisión constitucional" en la que se ha instalado y a avenirse a renovar también el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha recriminado a Sánchez que aceptara para el TC a candidatos con "sombra de corrupción" y ha reclamado una reforma del Tribunal de Cuentas.

Esteban ha mostrado su insatisfacción porque las renovaciones pactadas no reflejan la "pluralidad" que si hay en el Congreso y porque, desde su punto de vista, no se ha cumplido el principio de que los miembros de estos órganos no sólo deben ser "imparciales", sino "también parecerlo".

Respecto al Tribunal de Cuentas se ha quejado de que, hasta ahora, sólo hayan sido consejeros personas propuestas por PSOE y PP, y ha denunciado que se trata de un órgano con un "funcionamiento muy oscuro" con un claro "problema de endogamia" en la contratación de su personal.

CORRUPCIÓN, INCOMPATIBILIDADES Y OPINIONES DE PARTE

También ha recordado que el fiscalizador pasó de ser un órgano administrativo a una "instancia judicial agravada", pero que, al no tener una instancia de apelación superior, es en realidad un tribunal "omnímodo y todopoderoso". "Reformar todo eso había sido la auténtica renovación", ha remachado.

Asimismo, Esteban ha reprochado a Sánchez que aceptase meter en el TC a personas "con sombra de corrupción, imputaciones ante los tribunales, o incompatibilidades académicas", al parecer, ha dicho, avaladas por el nuevo presidente de este órgano, Pedro González-Trevijano.

Y ha avisado de que las "continuas opiniones de parte en temas políticos" de algunos de los nuevos miembros del Alto Tribunal se van a traducir en recusaciones y en que tendrán que ser apartados de ciertos asuntos por "su clara predisposición y prejuicio".

Esteban ha concluido que ni siquiera quienes les votaron creen en su "neutralidad y objetividad" y ha dejado claro que sin organismos neutrales "no hay credibilidad", se "socavan" las instituciones y se aumenta su "declive".

YA HABLAREMOS DE LA CORONA

Todo, ha añadido, para "regocijo de los ultras, que pueden aumentar su propaganda ante el desapego de la ciudadanía con las instituciones". "De la Corona, ya hablaremos otro día", ha dejado caer antes de quedarse sin tiempo.

Sánchez ha insistido en que, como partido de Gobierno, el PSOE ha tenido que pactar con el PP nombres que él "jamás" hubiera propuesto para el TC y, ante la reforma de Tribunal de Cuentas que ha exigido Esteban, ha recordado que ahora es imposible tocar la Constitución porque la derecha y los "ultras" rechazan modificarla hasta para eliminar el término "disminuidos".

En cualquier caso, para Sánchez, ahora lo que toca es "recuperar la normalidad democrática" con legislaturas de cuatro años, Presupuestos anuales y el Debate del estado de la Nación, pero también con el cumplimiento de las "obligaciones constitucionales" y el desbloqueo de la "parálisis de las instituciones" que siguen sin renovarse, en referencia al CGPJ.

Sánchez ha incidido en que la negativa de Casado a elegir un nuevo órgano de gobierno de los jueces reside en la costumbre de la derecha, --"ahora agravada por la presencia ultra"-- de cuestionar la legitimación de todo gobierno que no sea "conservador".

En este contexto, ha recordado al PP que la mayoría absoluta del Congreso ha rechazado su propuesta para cambiar el sistema de elección de los vocales, le ha recomendado que asuma su "condición de minoría parlamentaria" y le ha pedido que, "de una vez por todas salga de la insumisión constitucional".