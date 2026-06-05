Sánchez descarta el 'superdomingo electoral' en el que coincidan las generales con municipales y autonómicas en 2027

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante la celebración de la sesión de clausura de la 41ª Reunión del Cercle d'Economia, a 3 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Este foro económico y empresarial de alto nivel, desarrollado en el - David Zorrakino - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado un 'superdomingo electoral' en el que coincidan las elecciones generales con las autonómicas y municipales, previstas para el mes de mayo de 2027.

"Puedo garantizar, por activa y por pasiva, que no va a haber un 'superdomingo electoral'", ha señalado Sánchez en una atención a medios a su llegada a la Cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales, que se celebra este viernes en Tivat (Montenegro).

Sánchez ha asegurado que "hay un debate que se tiene que sustanciar" y se tiene que centrar en los alcaldes y los presidentes autonómicos, o en los candidatos de ambos comicios, en aquellas comunidades donde se celebren elecciones.

"Lo que sí que les puedo garantizar a los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un 'superdomingo electoral'", ha reiterado.

De esta manera, Sánchez sale del paso de las peticiones de PNV y Junts, que han reclamado un adelanto electoral tras las últimas novedades en los casos de corrupción que afectan al PSOE, o también del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, que indicó que sería una "puñalada trapera a todo el sistema" que las elecciones generales coincidieran con las autonómicas y municipales, aunque reconoció que no había "ningún indicio" de que eso fuera a suceder.

LEGISLATURA HASTA 2027

El jefe del Ejecutivo ha repetido en más de una ocasión su intención de acabar la legislatura en el año 2027 y, de hecho, anunció el pasado miércoles que el Gobierno iniciará los trámites para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cara ya al año que viene.

En este sentido, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este mismo viernes la orden ministerial para la elaboración de los presupuestos del año 2027, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo ejercicio.

El plan anunciado por el presidente del Gobierno es actualizar el cuadro macroeconómico, que debería votarse antes del verano, informar a los grupos parlamentarios de las líneas generales del proyecto de presupuestos y presentarlo en el segundo semestre del año. La Constitución establece que deben presentarse antes del 30 de septiembre.

En este sentido, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que a lo largo de este mes se actualizará el cuadro macroeconómico para poder llevar al Congreso unas cuentas "que nazcan del diálogo, del acuerdo y de la responsabilidad compartida con el conjunto de las fuerzas parlamentarias". Así, ha prometido que los PGE serán "profundamente sociales", con el objetivo de proteger a la mayoría social de este país.