Sánchez confía en el PNV para aprobar los Presupuestos y espera "reconstruir" puentes con Junts

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este viernes a la "responsabilidad" de todos los socios parlamentarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027 y ha afirmado que con el PNV "se ha abierto la puerta al diálogo", mientras que están trabajando para "reconstruir" la relación con Junts.

"A mí me gustaría apelar a la responsabilidad de todos los socios parlamentarios que de una u otra manera han contribuido a que esta legislatura avanzara", ha señalado el jefe del Ejecutivo en declaraciones a los medios de comunicación desde en Tivat (Montenegro), donde se celebra este viernes la Cumbre UE-Balcanes Occidentales.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno cumplirá con la "obligación constitucional" de presentar unas nuevas cuentas públicas para el próximo ejercicio. "Nosotros queremos unos Presupuestos que sean más sociales, que cumplan con el rigor fiscal que caracteriza al Gobierno y que continúe la agenda de transformación económica y social que estamos implementando de ocho años a esta parte", ha remarcado.

Pero para que las nuevas cuentas vean la luz, el Ejecutivo necesita el apoyo de sus socios parlamentarios, por lo que Sánchez ha apelado a su "responsabilidad". "Son más de 60 leyes las que hemos aprobado en esta legislatura y múltiples acuerdos que estamos impulsando", ha recordado.

En paralelo, el jefe del Ejecutivo ha explicado que también está pendiente "una de las demandas de todos los territorios y las formaciones políticas", que es un nuevo sistema de financiación autonómica.

"Por tanto, son dos reformas importantes. Son dos iniciativas políticas de mucho calado, junto con la culminación de los fondos europeos el 31 de diciembre de este año", ha señalado.

En cuanto a las relaciones con sus socios, Sánchez ha puesto de relieve que, en el caso del Partido Nacionalista Vasco, se ha abierto la puerta al diálogo en relación con la propuesta de los Presupuestos Generales del Estado, pese a sus "dudas y escepticismo".

De su lado, el presidente ha reconocido que con Junts per Catalunya la interlocución "está rota", aunque trabajan para reconstruirla. "Estamos trabajando precisamente para reconstruir esa relación de diálogo con el partido de Junts per Catalunya", ha confirmado.