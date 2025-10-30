Sánchez desconoce qué significan chistorras, lechugas y soles pero niega sobresueldos en el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desconoce a qué se referían el exasesor ministerial Koldo García y el exministro José Luis Ábalos cuando se referían a "chistorras", "lechugas" y "soles" pero asegura que en el PSOE no se cobran sobresueldos.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la 'comisión Koldo ' del Senado, donde comparece a petición del Partido Popular donde ha asegurado que no conoce el significado de esos términos, que según el informe de la Guardia Civil hacían referencia a distintos tipos de billetes de alto importe.

"No se a qué se refiere, nosotros no utilizamos esos términos en clave", ha indicado Sánchez antes de cargar contra el PP señalando que había otras organizaciones que hablaban de "magdalenas y bizcochos" en referencia al "PP de Valencia", ha subrayado.

A continuación, Sánchez ha afirmado que en el PSOE "nunca han existido sobresueldos a diferencia del Partido Popular", asegurando que sus retribuciones son públicas al contrario, ha apuntado, de las que reciben dirigentes 'populares'.