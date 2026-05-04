Sánchez despide a Garaikoetxea y destaca su papel en la "consolidación de la libertad en Euskadi y en España"

Archivo - El fundador de Eusko Alkartasuna (EA), Carlos Garaikoetxea, durnte el acto paralelo del 36 aniversario de la formación política, en el Alkartetxe de la calle de San Prudencio, a 4 de septiembre de 2022, en Vitoria - Gasteiz, Álava, País Vasco, ( - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha despedido al exlehendakari Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes a los 87 años, y le ha recordado como una "figura fundamental" para la "consolidación de la libertad en Euskadi y en España".

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Sánchez ha dicho adiós al que fue primer lehendakari tras el franquismo y ha recordado su labor política, que con la que "contribuyó de forma decisiva" a la "consolidación de la libertad en Euskadi y en España".

Por último, ha enviado un mensaje de cariño para "su familia, amigos y a todo el pueblo vasco".

Carlos Garaikoetxea ha muerto este lunes a causa de un infarto, según han informado a Europa Press desde Eusko Alkartasuna. Nacido 1938 en Pamplona (Navarra), fue presidente del Consejo General Vasco (Gobierno provisional 1979-1980) y elegido lehendakari en dos legislaturas (1980 y 1984).

Además, ha sido parlamentario navarro, diputado europeo en dos legislaturas y miembro del Parlamento Vasco en cinco legislaturas, así como presidente de la EFA (European Free Alliance), y de Eusko Alkartasuna desde su congreso fundacional en 1987 hasta 1999.