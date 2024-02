Sánchez dice que la 'fachosfera' es la ultraderecha y los medios que crispan y polarizan: "Huele a naftalina"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el término 'fachosfera' hace referencia a la ultraderecha y los medios de comunicación que a su juicio crispan y polarizan la sociedad. Así, ha asegurado que es algo que "existe" y que "huele a naftalina".

De este modo, Sánchez se ha reafirmado en unas declaraciones realizadas en otra entrevista reciente en el que utilizó por primera vez ese término y dijo que tiene el objetivo de desmovilizar y derrotar al Gobierno.

Este lunes, en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Sánchez ha señalado que se trata de "una conjunción de políticas mediáticas" por parte de la "ultraderecha" que se llevan a cabo también en las redes sociales "para generar odio, crispar y polarizar".

El jefe del Ejecutivo ha rechazado explicar a qué medios considera parte de la 'fachosfera' pero dice que hace referencia a "la ultraderecha, medios de comunicación y estrategias de comunicación que generan polarización, odio, resentimiento entre la sociedad, precisamente para tapar con el ruido su negativa a seguir avanzando desde el punto de vista de los derechos y de las políticas sociales".

"Yo creo que los ciudadanos son lo suficientemente maduros como para saber exactamente dónde están. ¿Que la fachosfera existe?, por supuesto. ¿Que huele a naftalina?, sin duda alguna", ha añadido.

Finalmente ha señalado que cuando utilizó ese término no estaba pensando en nadie. "Usted seguro que no se dio por aludido", ha lanzado al entrevistador. "Después de que se dieran por aludido algunos actores políticos y mediáticos, pues la verdad no se que pensar", ha zanjado.