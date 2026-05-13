Sánchez dice que está "a mitad de tarea" tras ocho años en Moncloa y pide "proteger" a su Gobierno

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez junto a la candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en un mitin de campaña. - ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a "cuidar" y "proteger" a su Ejecutivo para que llegue más allá del año 2027 y ha asegurado que, después de ocho años en La Moncloa, solo está "a mitad de tarea".

En un mitin de campaña en Pulianas (Granada) junto a la candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha señalado que su Gobierno necesita "socios institucionales" y gobiernos autonómicos progresistas, para animar a los ciudadanos a votar al PSOE en las elecciones del próximo domingo.

Sánchez ha advertido de que lo normal en el mundo de hoy "no es tener un gobierno de coalición progresista" sino ver "'mileis' y gente de derechas y ultraderechas gobernando", en referencia al presidente argentino Javier Milei "o países tan importantes como los que hay al otro lado del Atlántico", en referencia velada a Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

Así, ha recalcado que el caso de España, con un gobierno de izquierdas, "es bastante único y hay que cuidarlo y que protegerlo", según ha indicado ante un auditorio de unos 2.000 militantes y simpatizantes socialistas.

"Y tiene que pervivir más allá del año 2027", ha seguido, subrayando que tiene la intención de seguir varios años al frente del Gobierno y del partido. "Yo estoy a mitad de tarea y llevo ocho años", ha señalado abriendo la puerta a continuar hasta 2034.

En ese sentido, Sánchez ha señalado que lo que necesita su Gobierno "para llegar antes y más lejos" en las políticas que tienen por delante son "socios institucionales" es decir un gobierno "progresista" en Andalucía liderado por Montero.

Así, ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas tienen en sus manos políticas como la sanidad, la educación, la dependencia, los servicios sociales y muchas viculadas a la vivienda y la igualdad entre hombres y mujeres.

(Seguirá ampliación)

