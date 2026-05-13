Montero pide un "apretón final" para concentrar los votos en el PSOE-A como "única alternativa" a las derechas

La candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero en un acto de la campaña electoral. A 13 de mayo de 2026, en Pulianas, Granada (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

PULIANAS (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha animado este miércoles a los andaluces a que "no se confundan" con su voto en las elecciones andaluzas de este próximo domingo, 17 de mayo, y que voten al PSOE-A como "única alternativa real" a un "gobierno de derechas" en la Junta, para lo cual ha considerado que se necesita un "apretón final" en los apenas dos días ya que quedan de campaña.

Así lo ha señalado la candidata socialista en el transcurso del mitin que ha compartido este miércoles por la tarde en el Pabellón de Deportes de Pulianas (Granada) junto al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la recta final ya de la campaña de las elecciones andaluzas, que se ha llenado con unas 2.000 personas dentro, a las que habría que sumar otras que se han quedado sin poder entrar por haberse completado el aforo, según han destacado desde la organización del acto.

A este mitin han asistido también, entre otros, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez; el secretario de Organización del PSOE-A, Francisco Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, así como la cabeza de lista del PSOE por Granada, Olga Manzano, y el alcalde de Pulianas, José Antonio Carranza, que han precedido a María Jesús Montero en el uso de la palabra.

La candidata socialista a la Junta ha comenzado su intervención reivindicando que el PSOE es un partido que "está más vivo que nunca" para trasladar a la gente "lo que se juega" este domingo en estas elecciones, así como se ha declarado "profundamente orgullosa de cada militante" que está "batiéndose el cobre en las calles, en las plazas, en la puerta de los comercios, en cualquier lugar", ha puesto de relieve.

"Siempre hay un motivo para la militancia y la política", ha proclamado Montero, quien ha sostenido que el PSOE-A "va a cambiar" en Andalucía la situación actual de la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia o la igualdad.

Montero ha dicho estar "orgullosa de que una vez más" se haya sumado a un mitin de campaña Pedro Sánchez, "orgullo de la militancia socialista", que "tiene claro los valores socialistas", y que "con rumbo firme siempre nos lleva a buen puerto", como ha ocurrido con la reciente "crisis del hantavirus", según ha destacado la líder del PSOE-A.

La candidata ha defendido además que su partido ha estado en este tiempo de gobierno del PP-A de Juanma Moreno en la Junta junto a "todos los colectivos femeninos precarizados para demandar mejores condiciones", así como ha valorado que es un partido que "rinde cuentas y siempre dialoga, que alza la voz, que se ha dejado la piel en mejorar el bienestar en España", y que ha "transformado" Andalucía con la "modernización" de sus infraestructuras, y "sobre todo dando igualdad de oportunidades" a través de la sanidad, la educación públicas, o reformando el sistema de la dependencia.

Frente a ello, Montero ha acusado a la derecha de estar en esta campaña "desmovilizando a los progresistas, a la gente de izquierda", y ha animado a la militancia a responder con "propuestas" a las encuestas, y "ante la política vacía", a "llevar a la gente el ánimo de que es posible cambiar una realidad que provoca dolor y sufrimiento".

EL 17M, "UN NUEVO REFERÉNDUM"

Montero ha incidido en la idea de que las elecciones de este domingo constituyen "un nuevo referéndum" en Andalucía, en este caso "por la sanidad, la educación públicas, por la vivienda asequible, y por Andalucía" en definitiva.

La también exconsejera de Salud ha reivindicado la gestión que de la sanidad llevaron a cabo los gobiernos socialistas andaluces, que hicieron que la sanidad pública andaluza fuera "orgullo del conjunto de España", y ha defendido que "la política transformadora no consiste en un vídeo", sino en "tener experiencia para gestionar", y en esa línea ha trasladado su voluntad de "seguir avanzando para cambiar las condiciones precarias que se vive en algunos sectores".

"Todas las mujeres de cualquier edad, estrato social, tenemos que saber que para seguir avanzando tenemos que votar al PSOE, la única garantía de igualdad", ha dicho también María Jesús Montero, quien se ha referido en ese punto a las mujeres de la asociación Amama, que "han sido criticadas, tratadas con desprecio" desde la Junta, a quienes "no les dan información de qué ha ocurrido" con el fallo del cribado del cáncer de mama, y a quienes "mienten cuando dicen que no les constan las mujeres que han fallecido" por ese problema.

La líder del PSOE-A ha agregado que estas mujeres con cáncer de mama que han tenido que "ir a los tribunales" frente al Servicio Andaluz de Salud "merecen el respaldo de todas las mujeres de Andalucía" yendo este próximo domingo a las urnas a votar al PSOE-A.

Montero también ha proclamado que son "más" quienes pelean "por un mundo más justo", quienes creen que "es imprescindible tener tolerancia, diversidad, convivencia", y por eso, en esta recta final de campaña, hay que "echar el resto" y trasladar a la ciudadanía que "no se confunda", que "la única alternativa real al gobierno de las derechas" es el PSOE-A, ha aseverado la candidata, quien también ha subrayado que su partido hace "política, propuestas", mientras que "otros quieren entretenernos que si con una canción".

En ese punto, Montero ha reivindicado la política como "el instrumento que tenemos las personas para cambiar un destino que está en nuestra mano, que nunca está escrito", y ha agregado que para cambiar la vida de la gente se necesita "el último apretón final", para de aquí al día 17 "convencer a cada ciudadano para que no se confunda, para que atine bien el voto" y se decante por el PSOE-A como "esa alternativa única" a las derechas y para defender sus derechos.

"Por eso le digo a la gente que algún día tuvo una papeleta del PSOE, que la vuelva a depositar, que es garantía de seguridad, compromiso, de igualdad". "Si nos votaste antes, vuélvemos a votar, que no te vamos a fallar, porque tenemos ganas, proyecto, equipo, ilusión, experiencia", ha pedido la candidata del PSOE-A, que ha concluido proclamando que "somos más", por lo que, "si votamos, ganamos", ha zanjado María Jesús Montero.

