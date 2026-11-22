El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para las elecciones generales, Pedro Sánchez, en un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Ros Caval - Europa Press

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado que no concedería la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña tras las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque necesite los votos de las formaciones independentistas para volver a gobernar.

No lo hará, según ha asegurado este domingo en un entrevista en el programa 'Salvados' recogida por Europa Press, porque la Constitución no lo permite y porque esa medida iría en contra de la política de "convivencia" que ha desplegado en Cataluña desde que es presidente.

Sánchez --que negaba la amnistía a los líderes del procès antes de las pasadas generales de julio de 2023 y la acabó aceptando al necesitar los votos de Junts para ser presidente-- dice que en esta ocasión no podría hacerlo porque "no entra dentro del marco constitucional".

"En segundo lugar, yo diría que es todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que es normalizar la convivencia, cohesionar a la sociedad catalana y por tanto no dividirla", ha señalado a continuación.

En ese sentido presume de que los partidos soberanistas ahora no hablan de la independencia de Cataluña sino de asuntos que esán dentro de la Carta Magna como la financiación autonómica, o la situación de servicios públicos como Rodalíes.

DEBEN CREERLE PORQUE HA RESPETADO LA CONSTITUCIÓN

En todo caso ha reiterado que "por supuesto" que no aceptaría llevar a cabo un referéndum de autodeterminación aunque esta sea la condición para volver a gobernar cuatro años más.

Al ser interrogado sobre por qué deberían de creerle ahora los ciudadanos si hace cuatro años negó que fuese a aprobar la amnsitía y luego lo hizo, dice que "además de la palabra también están los hechos" y en el tiempo que lleva siendo presidente ha "respetado la Constitución".

A renglón seguido ha aprovechado para lanzar un dardo al PP, señalando que cuando gobernaban ellos "sí se produjeron referéndums de autodeterminación" en referencia a la votación del 1 de octubre de 2017 y el Gobierno de entonces, presidido por Mariano Rajoy "no sabían ni donde estaban las urnas" con la que los organizadores llevaron a cabo las votaciones.

ENTREVISTA "EXÓTICA" DE PUIGDEMONT

Así, sobre la reciente entrevista concedida por el expresidente catalán y dirigente de Junts, Carles Puigdemont, en la que calificó a Sánchez como una persona "amoral" y con una "ambición desmedida", el jefe del Ejecutivo dice que le sorprendió su publicación, el mismo día del debate con Alberto Núñez Feijóo y la calificó de "exótica". "Además en El Mundo, me parece todo un poco raro", ha apostillado.

En todo caso ha criticado que la derecha dé credibilidad a las afirmaciones de Puigdemont y las considere "palabra de Dios" porque le critican a él, mientras que "se la han negado cuando les ha interesado".

Además ha dicho que no aprobó la Ley de Amnistía "por Puigdemont" sino como "culminación" de un proceso de normalización de la convivencia en Cataluña que, defiende, ha tenido efectos positivos. Ahora la gente, dice, puede hablar de política y los catalanes van a apoyar "de manera mayoritaria" al PSOE en las elecciones del próximo domingo.