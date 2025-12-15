Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por "financiación irregular" del PP pero las cuentas del PSOE son limpias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que en el pasado pidió la dimisión de su antecesor Mariano Rajoy ante un caso "flagrante" de financiación irregular en el Partido Popular y considera que en este momento la situación es diferente porque las cuentas del PSOE son "limpias".

En la rueda de prensa de balance del curso político que se ha celebrado este lunes en La Moncloa, Sánchez ha asegurado "no hay caso de financiación irregular en el PSOE". "No lo hay", ha enfatizado al ser preguntado por si se ha planteado dimitir, toda vez que él pidió a Rajoy que dejase el cargo por la responsabilidad 'in vigilando' ante casos de corrupción de colaboradores cercanos.

Pese a la implicación en casos de presunta corrupción y acoso de varias personas de su círculo de confianza, el presidente se queda con que no hay un caso de financiación ilegal y con que las cuentas socialistas son públicas y están auditadas. "En las próximas semanas quedará bastante clara la pulcritud de las cuentas del PSOE", ha asegurado.

Sostiene además que han actuado "con contundencia" y han apartado de inmediato a las personas señaladas, están colaborando con la Justicia y actúan "sin connivencia" con los involucrados. "Otros no lo hicieron", ha apostillado continuando con los ataques al PP.

En la misma línea, sobre cómo afecta a su credibilidad haber elegido a personas de su máxima confianza que ahora están en prisión o bajo investigación judicial, Sánchez insiste en que la credibilidad se basa en la actuaciones que se toman cuando se dan a conocer los casos.

"Y creo que hemos sido claros, hemos actuado y colaborado con la Justicia, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hemos expulsado inmediatamente a aquellas personas que estaban manchadas por estos supuestos casos de corrupción", ha reiterado.

EXPULSÓ, NO MANDÓ "MENSAJES DE ÁNIMO"

En la misma línea, al ser interrogado directamente sobre si dimitiría, en caso de que apareciese financiación ilegal en su partido, Sánchez dice que no se puede poner en esa tesis porque no la hay.

"Si ustedes me hubieran dicho, mire, es que usted en lugar de expulsar envió mensajes de ánimo, pues entiendo que me puedan criticar" ha insistido, haciendo hincapié en que han expulsado a todos los involucrados ante los primeros señalamientos.

"Que no fuimos veloces, bueno, puedo aceptar esa crítica", ha concedido el presidente del Ejecutivo que sin embargo considera que su Gobierno debe continuar su hoja de ruta.

DARDO A FEIJÓO

Por otro lado, Sánchez ha querido matizar las declaraciones que hizo sobre Ábalos en las que dijo que su antiguo colaborador era "un gran desconocido" en lo personal porque cree que algunos medios retorcieron sus palabras y ha aprovechado para lanzar otro dardo al PP.

"Lo voy a decir de otra manera. Yo creo que se conoce más a una persona yendo de vacaciones y subiéndose a un yate que compartiendo mesa en el Consejo de Ministros", ha lanzado, en referencia velada al líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo y su fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado.