Sánchez dice que Ucrania tiene que participar en cualquier decisión sobre su futuro y defiende un alto el fuego

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i), conversan durante la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, a 6 de marzo de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Pool Moncloa/Fernando Calvo - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este miércoles que Ucrania "tiene que ser parte de cualquier decisión sobre su propio futuro" y ha dicho que es "necesario" establecer un alto el fuego "inmediato" en ese país que sea el preludio de una "paz justa y duradera".

Sánchez ha participado esta tarde en una reunión telemática con varios líderes de la Coalición de Voluntarios para la seguridad de Ucrania, integrada por unos 30 países, un día antes de la cumbre de alto nivel en Alaska (Estados Unidos) en la que se verán las caras los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente.

En un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo, que ha dado cuenta del encuentro virtual, ha subrayado que España "sigue comprometida con la paz y la seguridad en Ucrania y Europa".

"Es necesario un alto el fuego inmediato que facilite las condiciones para lograr una paz justa y duradera. Ucrania tiene que ser parte en cualquier decisión sobre su propio futuro", ha indicado.