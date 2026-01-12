Sánchez espera convencer a Junts para que apoye el nuevo modelo de financiación autonómica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, en La Moncloa, a 12 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, espera sacar adelante su propuesta para un nuevo modelo de financiación autonómica y para ello espera contar con el apoyo de los socios parlamentarios aunque algunos como Junts hayan anunciado que están en contra y lo tumbarán.

Sánchez ha sido interrogado este lunes sobre cómo sacará adelante esta iniciativa sin el apoyo de la formación de Carles Puigdemont y ha asegurado que va a "sudar la camiseta" para poder aprobarlo este año. En ese sentido ha defendido que su Gobierno tiene "experiencia contrastada" en aprobar iniciativas que a priori parecen difíciles.

En una rueda de prensa junto al primer ministro de Grecia Kyriákos Mitsotákis en La Moncloa Sánchez ha defendido la propuesta presentada la semana pasada por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, haciendo hincapié en que aumenta en 21.000 millones de euros la financiación para las comunidades autónomas.

Así, ha explicado que la Administración General del Estado renuncia a gestionar esta cantidad para que las comunidades autónomas puedan aumentar la inversión en las políticas públicas vinculadas con el Estado del Bienestar que están en sus manos: sanidad, educación y dependencia, vivienda y servicios sociales.

ASEGURA QUE RESPETA LA "MULTILATERALIDAD"

"No hay mejor manera de unir a los españoles, vivan donde vivan que reforzando aquello que les es común, los servicios públicos" que, ha asegurado, sirven para cohesionar la sociedad.

Además, ha defendido que la nueva propuesta, que trata de renovar un modelo que lleva caducado más de una década, "respeta y salvaguarda la multilateralidad" y hace que todas las comunidades ganen porque, según ha afirmado, recibirán más fondos que con el sistema actual.

"No hay ganadores y perdedores, todos ganan", ha declarado el presidente, que ha explicado que el crecimiento económico actual permite garantizar esa financiación "extra" para todos los territorios.

ESPERAN QUE PUIGDEMONT VOTE A FAVOR

Ante las críticas recibidas, del PP y también de algunas voces dentro del PSOE, que ven una entrega al independentismo catalán, Sánchez ha hecho un llamamiento "singularmente a los gobiernos autonómicos", --la mayoría en manos del PP-- para que dejen a un lado la "disputa ideológica" y piensen en como mejorar los servicios públicos para los ciudadanos.

En este sentido, en Moncloa se muestran convencidos de que Junts, llegado el momento, votará a favor de este nuevo modelo de financiación autonómica porque el modelo actual está obsoleto y perjudica especialmente a Cataluña por el aumento de población de los últimos años, han señalado fuentes gubernamentales.

Consideran además que si el PP de Alberto Núñez Feijóo vota en contra, tendrá que explicarlo a sus ciudadanos y piensan que hasta ahora no han aportado argumentos de peso para oponerse a la propuesta del Ejecutivo.