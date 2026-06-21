Sánchez y Feijóo se citan el miércoles en el Congreso en pleno choque por la corrupción y la exigencia de elecciones

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sánchez y Feijóo se miden este miércoles en el Pleno del Congreso en plena escalada por l - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se enfrentarán el próximo miércoles en el Congreso en pleno choque por los casos de corrupción que afectan al PSOE y la exigencia de adelanto electoral de los 'populares' y varios socios del Ejecutivo, que creen que la legislatura ha llegado a su fin.

A primeros de mes, y ante la exigencia de explicaciones por parte del PP y sus aliados parlamentarios, Sánchez pidió comparecer a petición propia este 24 de junio para dar cuenta de la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales que afectan al PSOE y del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 18 y 19 de junio.

La decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral a la esposa del presidente, Begoña Gómez, y retirarle el pasaporte tendrá protagonismo en este duelo parlamentario. Según Moncloa, ese paso constata "la persecución, la obsesión y la desproporción" de un magistrado que ha llevado a cabo una instrucción que "carece de todo sentido jurídico" y que "solo atiende a motivos políticos".

La oposición también pedirá cuentas a Sánchez por el sumario del 'caso Leire', la llamada 'fontanera' del PSOE, para tratar de neutralizar casos de corrupción que afectan al partido y al entorno del presidente. "Con el Código Penal en la mano, es muy posible que el PSOE acabe imputado", soltó Feijóo hace unos días, aludiendo a que "pagaba los gastos de las cloacas que estaban atentando contra la honorabilidad de fiscales, jueces, periodistas".

Este debate se produce además en plena resaca por la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la Audiencia Nacional por el 'caso Plus Ultra', en la que no logró "desvirtuar los indicios racionales de criminalidad", según el auto del juez José Luis Calama. Y está pendiente además la sentencia del 'caso mascarillas' por el que se enjuició al exministro José Luis Ábalos.

El PP, que repite que "no hay ni un día sin un escandalo", quiere poner el foco en cada uno de los casos de corrupción que rodean al PSOE de Sánchez para recalcar una vez más que el presidente "lo sabía". De hecho, en la sesión de control posterior al debate Feijóo inquirirá directamente a Sánchez si "va a asumir su responsabilidad política" por todos los casos judiciales que salpican a exdirigentes del Partido Socialista y de su familia.

SÁNCHEZ DICE QUE LAS GENERALES SERÁN EN 2027

Pese a la insistencia del PP y de varios de sus socios para que Sánchez adelante las generales, el jefe del Ejecutivo se remite al año 2027. El pasado viernes desde Bruselas se limitó a reiterar que no van a coincidir con las autonómicas y municipales de mayo, aunque no quiso precisar si serán antes o después.

Eso sí, la víspera dejó abierta la posibilidad de adelantar los comicios en caso de que no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, cuya tramitación quiere poner ya en marcha. Así, el Gobierno ha decidido llevar al Consejo de Ministros del 29 de junio el cuadro macroeconómico que acompañará a las cuentas públicas y también ha anunciado la aprobación de un nuevo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. Estos dos asuntos también ocuparán la comparecencia de Sánchez en el Congreso.

Desde el PP no se fían de las declaraciones de Sánchez sobre la presentación de los presupuestos o un posible adelanto electoral si no logra aprobarlos. Es más, creen que usa las cuentas públicas como "reclamo electoral" y "cortina de humo" para no hablar de corrupción, en palabras de su portavoz, Ester Muñoz.

EL CONGRESO VOTARÁ PEDIR A SÁNCHEZ UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA

El duelo parlamentario entre Sánchez y Feijóo en el Congreso se producirá el mismo día que el Pleno del Senado votará una moción del PP instando a Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones. Los 'populares' han forzado esa votación en la Cámara Alta, donde tienen mayoría absoluta, después de que PSOE y Sumar vetaran en el Congreso dos enmiendas de PP y Junts reclamando poner fin a la legislatura e ir a las urnas, un veto que el partido de Feijóo va a llevar al Tribunal Constitucional.

Los 'populares' cuentan con una holgada mayoría absoluta en el Senado y, por lo tanto, el texto saldrá aprobado, pero quieren tentar a formaciones como PNV y Junts para que se sumen a su propuesta después de que públicamente hayan exigido al presidente del Gobierno adelantar las generales.

Pese a que en el Senado se votará esa exigencia de generales, no sucederá lo mismo en el Congreso como ha intentado el PP en una nueva moción, ya que la Mesa que preside la socialista Francina Armengol rechazó el viernes por segunda vez que la Cámara vote esa petición alegando de nuevo que es competencia del jefe del Ejecutivo. El Congreso sí podrá pronunciare el jueves a instancias del PP sobre la dimisión de Pedro Sánchez y sobre la conveniencia de que se someta a una cuestión de confianza.

Por lo tanto, aparte de la petición reiterada de Feijóo demandando elecciones --hace una semana le pidió dimitir y "no estirar esta basura"--, se prevé que el presidente tenga que lidiar también con sus socios, que le exigen explicaciones por la corrupción y cuestionan el futuro de la legislatura.

CON LA MOCIÓN DE CENSURA COMO TELÓN DE FONDO

Se prevé que en el debate del miércoles salga a relucir la moción de censura. Desde la izquierda se ha retado al líder del PP a presentarla si quiere desalojar ya a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Desde 'Génova' aseguran que es una herramienta parlamentaria a la que no renuncian pero no está encima de la mesa en este momento, según fuentes del partido. Por lo pronto, la formación de Feijóo pone el foco en PNV y Junts, a los que pide actuar con coherencia a tenor de sus declaraciones públicas hablando de que la legislatura ha llegado a su fin.

Este jueves, el líder del PP elevó la presión sobre esos dos partidos ante el "atrincheramiento" del Gobierno y la resistencia de Sánchez a convocar comicios. "Estoy trasladando que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo", dijo en una rueda de prensa en Bruselas, para avisar a PNV y Junts que en caso contrario no pueden seguir "tomando el pelo a la gente", que "no se merece unos políticos trileros que dicen una cosa y hacen la contraria".