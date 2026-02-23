Sánchez felicita a la primera ministra de Barbados tras ganar las elecciones logrando todos los escaños por tercera vez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este lunes a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, del Partido Laborista, por su victoria electoral el pasado 11 de febrero donde logró todos los escaños del parlamento por tercera vez consecutiva.

Sánchez, a través de un mensaje en la red social 'X', ha transmitido que ha hablado con la reelegida primera ministra para felicitarla y ha calificado como "histórica" su tercera victoria, además de asegurar que esto "refleja la fortaleza de su liderazgo".

Mottley, de 60 años ha obtenido cifras muy similares a las logradas en las elecciones de 2018 y 2022, cuando también arrasó el Partido Laborista Democrático (DLP). Tras su victoria, ha prometido trabajar por un Barbados más igualitario, con mayores oportunidades y menos pobres, así como reforzar la democracia, cuando se cumplen 76 años desde que se decretó el sufragio universal.

Con todo, el presidente del Gobierno ha finalizado su mensaje trasladando que el "compromiso con el desarrollo inclusivo y la acción climática" de Mottley es necesario "ahora más que nunca".