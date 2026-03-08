Sánchez habla con el príncipe de Arabia Saudí para expresarle el apoyo de España ante los "injustificables ataques"

Comparecencia ante los medios del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras presidir junto a su homólogo portugués, Luis Montenegro,la ceremonia de firma de acuerdos de la XXXVI Cumbre hispano-portuguesa. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido una conversación con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, para expresarle "la solidaridad de España por los injustificables ataques sufridos".

Así lo ha expresado el presidente este sábado en un mensaje compartido en la red social X, donde ha asegurado que "Es imprescindible avanzar hacia la desescalada del conflicto y retomar el diálogo y la diplomacia". "Seguimos muy de cerca la situación", ha añadido en la publicación.

La conversación ha tenido lugar después de que las autoridades de Arabia Saudí notificaran durante la madrugada de este sábado la interceptación de cuatro drones y un misil procedentes Irán en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní.