Sánchez lamenta que el compromiso de los gobiernos con la paz "se ha debilitado" mientras avanza "la militarización"

16 October 2026, Belgium, Brussels: Spanish Prime Minister Pedro Sanchez arrives to the EU summit. The heads of state and government of the EU member states are meeting at the Europa Building to discuss measures to boost the competitiveness of the Europea - Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado que el compromiso de los gobiernos con la causa de la paz "se ha debilitado" en las últimas décadas, un camino que "conduce a una nueva guerra mundial", mientras se avanza en el mundo hacia "la militarización y la confrontación".

Así se ha pronunciado en un artículo publicado en la revista estadounidense 'Foreign Affairs', bajo el título 'The World's Last Chance for Peace' ('La última oportunidad para la paz'), donde se ha mostrado contrario a que se acepte la guerra como "algo inevitable".

"Las guerras de agresión, como las de Ucrania, el Líbano o Irán, aumentan y siembran horror, ruina y el temor a una confrontación global. Los gobiernos piensan cada vez más en la guerra como algo para lo que hay que prepararse y presupuestar", ha escrito en el artículo.

Sánchez ha calificado de "peligroso" normalizar el conflicto internacional, recordando que la "devastación" tras las dos guerras mundiales del siglo XX hicieron que "los países se unieron en un empeño común: que la guerra dejara de ser un instrumento legítimo de la política de Estado y pasara a ser un acto ilegal".

No obstante, el jefe del Ejecutivo ha denunciado que "en las últimas décadas" el compromiso de los gobiernos con la causa de la paz "se ha debilitado", especialmente desde la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en 2003. "Desde entonces, la búsqueda de la paz ha ido retrocediendo en la agenda internacional", ha remachado.

A su juicio, "la creciente competencia geopolítica y la desatención o la indiferencia hacia los esfuerzos multilaterales que durante décadas pusieron freno a la guerra" conducen a un camino de "nueva guerra mundial", por lo que ha apelado a que desde Gobiernos, como el de España, actúen "para limitar la capacidad de otros de librar la guerra" y fortalecer las instituciones internacionales, "que han de ser garantes de la paz".

Por ello, ha abogado por un "multilateralismo expansivo", al que Sánchez prefiere llamar "maxilateralismo" como "una cooperación que abarque al mayor número posible de países, en lugar de limitarse a pequeñas coaliciones 'ad hoc'.

"CALLAR" ES "COBARDÍA"

Sánchez ha expresado su preocupación porque la guerra se está considerando como "algo normal", especialmente tras las agresiones que "violan la Carta de Naciones Unidas" como la invasión de Rusia a Ucrania o la de EEUU e Israel "atacando" a Irán, "mientras los combates se prolongan año tras año en lugares como el Líbano, Sudán o Yemen".

El presidente del Gobierno ha rechazado que esta tendencia "vaya a frenarse" atendiendo, según ha citado, a los presupuestos militares que "se han disparado hasta niveles no vistos en generaciones, en detrimento del gasto social y de desarrollo" en países "con una larga tradición de contención militar, como Alemania, Dinamarca, Japón y Noruega", y la recuperación del servicio militar". También ha hecho mención al "regreso de la amenaza de guerra nuclear" o la irrupción de la inteligencia artificial (IA), a la que considera que "está dotando a la guerra de armas cada vez más peligrosas".

"En conjunto, estas dinámicas multiplican las probabilidades de que cualquier crisis desemboque rápidamente en la aniquilación del planeta", ha advertido Sánchez, que también ha alertado a los países que "están fabricando los instrumentos de la catástrofe a la velocidad vertiginosa de la innovación, mientras que los instrumentos de control avanzan al ritmo, mucho más lento, de la diplomacia".

En este contexto, Sánchez ha indicado que los cambios políticos "están alejando al mundo de la paz": "Lo empujan hacia la militarización y la confrontación. Ante esta situación internacional, Sánchez ha avisado que callarse es "un acto de cobardía y de complicidad", reivindicando la posición del Gobierno y sociedad española de rechazar la guerra. Así, ha puesto el ejemplo de su Ejecutivo, que "ha defendido las normas internacionales que marcan la diferencia entre un orden basado en reglas y otro gobernado por la fuerza" y siempre ha protestado frente a "los ataques armados que violan la Carta de Naciones Unidas".

REAFIRMA SU POSICIÓN DE RECHAZO AL 5% DEL GASTO EN DEFENSA

El jefe del Ejecutivo ha reafirmado la posición española de no asumir el objetivo de gasto en defensa del 5% del PIB propuesto por la OTAN pues, según ha argumentado, "la seguridad crece cuando las sociedades son resilientes, las desigualdades se reducen y la ciudadanía puede confiar en las instituciones públicas". Al respecto, ha reivindicado que el Gobierno español ha mostrado su compromiso con la defensa europea y es "uno de los principales impulsores de la autonomía estratégica de la Unión Europea", llegando a triplicar el gasto en defensa desde 2018, cuando accedió a Moncloa.

Sánchez ha explicado que el mantener España "un gasto en defensa proporcionado" ha permitido "invertir 145.000 millones de euros adicionales en protección social, vivienda, sanidad y educación, y más de 30.000 millones en la transición ecológica". "Son políticas que cohesionan la sociedad y, por tanto, la hacen más segura", ha añadido.

REFORZAR INSTITUCIONES MULTILATERALES

El presidente también ha abogado por "fortalecer las instituciones multilaterales" con "reformas de calado" para que tengan capacidad de actuación en la búsqueda de la paz y seguridad. Por ello, ha propuesto, entre otros, "actualizar la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", con "asientos permanentes y derecho de veto para las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que en conjunto suman apenas una cuarta parte de la población mundial", y "que no refleja el mundo de hoy".

Además, ha reclamado ampliar "el número de miembros electos del Consejo", cuyos nuevos asientos "deben otorgarse principalmente a países de regiones infrarrepresentadas, en particular África y América Latina"; o "restringir estrictamente el poder de veto de los miembros permanentes, en especial cuando el Consejo de Seguridad delibere sobre casos de atrocidades masivas, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra".

Al respecto, ha subrayado la necesidad de una "transformación estructural de las instituciones financieras internacionales", en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. "La distribución del poder de voto en ambas sigue reflejando los equilibrios económicos del siglo XX y, por convención, un europeo está siempre al frente del FMI y un estadounidense, del Banco Mundial. Esto debe terminar", ha reclamado.