Sánchez llama a Rueda, Mañueco y Guardiola para interesarse por los incendios y las CCAA le piden más medios

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este viernes al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, y al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para interesarse por la situación de esas comunidades autónomas ante los incendios que afectan a estos territorios.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha revelado en la red social X de que ha recibido la llamada del presidente del Gobierno para interesarse por la situación de los incendios que azotan Galicia desde hace días.

"Le reiteré la necesidad de contar con todos los medios posibles y se comprometió a que el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) contactará con la Xunta para hacerlo efectivo", ha trasladado el jefe del Ejecutivo autonómico.

Rueda ha agradecido la llamada del jefe del Ejecutivo y espera "que se materialice cuanto antes".

Por su parte, María Guardiola también ha informado a través de la red social X de que ha recibido hoy la llamada del presidente del Gobierno, interesándose por la situación que atraviesa Extremadura.

"He insistido en la necesidad de contar con más medios para poder hacer frente a los ocho incendios simultáneos que tenemos ahora mismo en activo", ha reclamado la presidenta de Extremadura.

De su lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha confirmado la llamada de Sánchez, a quien le ha solicitado una "respuesta excepcional" ante los incendios, que se ponga a disposición de las comunidades autónomas "más medios del Ejército".