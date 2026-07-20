Sánchez llega a Argelia para una visita exprés con la que cerrar la crisis, directo desde la final del Mundial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en la final del Mundialo en Nueva York, donde la selección española venció a la argentina. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

El presidente ha aterrizado con retraso procedente de Nueva York lo que ha obligado a realizar algunos reajustes en la agenda

ARGEL, 20 Jul. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra ya en Argelia donde tiene previsto reunirse con el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, en el Palacio de El Mouradia en una visita exprés con la que ambos gobiernos dan por zanjada la crisis diplomática que desencadenó hace cuatro años el respaldo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara.

El jefe del Ejecutivo ha llegado a Argel procedente de Nueva York, donde anoche asistió a la final del Mundial de fútbol en la que España se impuso 1-0 a Argentina, con cierto retraso lo que ha obligado a realizar algunos ajustes sobre la agenda inicial, ya que además Sánchez tiene previsto recibir a la selección esta tarde en el Palacio de la Moncloa.

Sánchez ha viajado acompañado para la ocasión por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Tras la preceptiva ofrenda floral en el Monumento a los Mártires, se reunirá con el presidente Tebune y a continuación se sumarán las delegaciones de ambos gobiernos. Para terminar, está prevista una declaración conjunta de Sánchez y Tebune, a la que seguirá un almuerzo oficial.

OBJETIVO DE LA VISITA

Con esta visita, además de escenificar el inicio de una nueva etapa en la relación tras dar por superado el desencuentro en relación con el cambio de postura respecto al Sáhara, ambos gobiernos buscan dar un impulso a la relación en el plano energético y económico, después de que los intercambios se vieran gravemente lastrados por el distanciamiento en el plano político.

Así, desde Moncloa han explicado que el Gobierno busca incrementar las importaciones de gas desde Argelia, con la vista puesta en aumentar las llegadas a través del gasoducto Medgaz, el único que abastece ahora tras el cierre del que transcurría también por Marruecos en 2020, pero también el suministro de Gas Natural Licuado (GNL).

Por otra parte, el Ejecutivo también quiere ayudar en la medida de lo posible a las empresas españolas a optar a las numerosas licitaciones que hay previstas en el país, principalmente en sectores como las infraestructuras, el agua o las energías renovables, y a seguir incrementando las exportaciones, con vistas a reducir el déficit comercial que hay con Argelia como resultado de las compras de gas.

Argelia es el principal suministrador de gas de España, algo que no se ha visto perturbado durante la crisis diplomática, como bien se ha encargado de poner de relieve en todo momento el Gobierno, resaltando que es un suministrador fiable que cumple siempre los contratos e incidiendo en que España quiere tener las mejores relaciones, igual que las tiene con Marruecos.

En este sentido, desde el Gobierno aseguran que no se han movido en su postura respecto al Sáhara, después de que Sánchez enviara una carta al rey Mohamed VI respaldando el plan de autonomía marroquí como "la base más sólida, creíble y realista" para resolver el conflicto, sino que ha sido Argelia quien poco a poco ha ido dando pasos para reconducir la relación.

En Moncloa entienden que la postura mantenida por el presidente del Gobierno en torno a cuestiones como el conflicto en Gaza, donde ha denunciado el "genocidio" por parte de Israel, así como el reconocimiento de Palestina como Estado han echo ganar enteros a ojos de Argel, permitiendo en un primer momento el regreso del embajador argelino en diciembre de 2023 y luego el levantamiento de las restricciones comerciales en noviembre de 2024.

El último gran gesto, antes de esta visita, fue la que efectuó el pasado mes de marzo Albares, quien, en un gesto de la importancia que confiere a España el presidente argelino, fue recibido por este, además de verse con su homólogo, Ahmed Attaf.