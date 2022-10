Sánchez manda su apoyo a Lula da Silva para la segunda vuelta este domingo: "Brasil merece ese horizonte de progreso"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado su apoyo al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva de cara a la segunda vuelta electoral de este domingo, donde el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) se enfrentará contra el actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro.

Sánchez ha mandado su apoyo al candidato brasileño a la presidencia mediante un vídeo --que Silva ha agradecido y compartido en redes sociales-- en el que asegura que el 30 de octubre es una elección "decisiva" para el porvenir de una "tierra unida a España".

"Brasil es la mayor economía de Iberoamérica y su voz es imprescindible ante los grandes desafíos globales que nos unen. Una voz de apertura al mundo y no de desconfianza. De ilusión y no de miedo. De compromiso con la igualdad y no de aceptación de esa desigualdad", ha expresado Sánchez.

El presidente ha cargado contra aquellos que quieren un Brasil "aislado y encerrado en sí mismo" y ha reiterado que es "momento de abrir la puerta a la esperanza", por lo que ha pedido el voto de Lula de Silva ya que --ha continuado-- su triunfo "será el de todos los progresistas de todo el mundo". "Brasil merece a Lula", ha zanjado.

La última vez que ambos mandatarios se reunieron fue el 19 de noviembre del pasado año en el marco de la gira que realizó Lula da Silva por distintos países europeos donde mantuvo contactos y participó en un acto organizado por los socialistas europeos, y por Francia.