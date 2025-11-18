Sánchez niega que Hernando le informara del contenido de la reunión con Leire Díez en Ferraz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha negado que el entonces director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Hernando, le informase del contenido de la reunión en la que participó junto a la exmilitante socialista Leire Díez en la sede del PSOE en Ferraz.

"La respuesta es bien sencilla, no", ha señalado en una rueda de prensa en La Moncloa junto al presidente de Ucrania, Volodomir Zelenski, de visita oficial en España.

De este modo, sin ofrecer más detalles, ha rechazado que su entonces colaborador le reportara tras el encuentro, en el que también participó el exsecretario de Organización, Santos Cerdán y que tuviera conocimiento de que personas con cargo en Moncloa participase en encuentros de este tipo.