Sánchez ante el no de Podemos a los cambios en el 'sí es sí': Hay un sentir mayoritario de los grupos a considerarlo

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que hay un "sentir mayoritario" entre los grupos parlamentarios de la necesidad de tomar en consideración la reforma del Código Penal para "corregir técnicamente" la ley del 'solo sí es sí', después de que Podemos haya adelantado que votará en contra si se vuelve al código anterior y no hay un acuerdo previo con Igualdad.

Desde Helsinki, donde se ha reunido con la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, Sánchez ha incidido en que se trata de una "toma en consideración" de una "modificación técnica del Código Penal".

"Hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente sino para corregir técnicamente una buena ley que desgraciadamente está teniendo efectos indeseados", ha recalcado.

Dicho esto, Sánchez ha esgrimido que el "compromiso feminista" tanto del Gobierno en su conjunto así como del PSOE y Podemos "es total y rotundo" y "la hoja de servicios en los últimos años así lo certifica", citando entre otras la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la propia ley del 'sí es sí' o la nueva ley LGTBI, así como "todas las medidas que han redundado en beneficio de las mujeres".

GOBIERNO FEMINISTA

Todo ello demuestra que "este es un Gobierno feminista que comparte muchas más cosas de las que nos separan", ha rematado, después de que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, haya desvelado de que en caso de que no haya acuerdo con el PSOE su formación votará en contra de cualquier iniciativa que suponga volver al Código Penal anterior, que generó la polémica sentencia inicial de 'La manada'.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, donde ha dejado claro que la proposición de ley del PSOE, como está planteada de origen, supone volver al marco penal anterior a la ley y que si llega el momento de pronunciarse y no hay pacto con Igualdad, Podemos votará en contra.

"Ojalá no llegue ese momento y estamos trabajando para que eso no pase, pero nosotros no vamos a votar con el PP volver al Código Penal de 'La manada'. Si llega ese momento, y no queremos que llegue, votaremos en contra", ha enfatizado Echenique.