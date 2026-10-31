Sánchez participa en la reunión de coordinación y seguimiento de la emergencia por el accidente de Urda

1129995.1.260.149.20261031120628 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), acompañado de la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones (i), asiste a la reunión de seguimiento y coordinación con representantes de emergencias, en el Centro Nacional de Seguim - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este sábado en la reunión de seguimiento y coordinación con representantes de emergencias, en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ubicado en Madrid, con motivo del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Según ha informado Moncloa en un comunicado, en el encuentro, en el que han participado también el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y los principales organismos e instituciones implicadas en la gestión de la tragedia, "se han analizado las actuaciones del operativo desplegado y la coordinación de la respuesta".

El Gobierno ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha reiterado "el compromiso de la Administración General del Estado con las víctimas, los heridos y sus familias", y ha vuelto a destacar la "extraordinaria colaboración entre administraciones, la solidaridad de la ciudadanía de Castilla La Mancha y la profesionalidad de todos los servidores públicos y los servicios de emergencias".