Sánchez pide a ERC que abandone la "unilateralidad" y dialogue en una mesa en el Parlament con PP y Cs

446825.1.500.286.20190723102020

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez

Imágenes del segundo día del debate de investidura de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a ERC que abandone "la vía unilateral" en Cataluña y que reconozca como interlocutores "legítimos" a los partidos no independentistas, citando expresamente a PP, Cs y el PSC, y dialogue con ellos en una mesa de partidos en el Parlament. "Si lo hacen nos podremos encontrar, sin ninguna duda en un camino alternativo", ha señalado.

Sánchez ha hecho esta petición al portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, durante el duelo que ambos han protagonizado en la segunda jornada del debate de investidura que tiene lugar en el Congreso.

El aspirante a La Moncloa se ha afanado en situar en Cataluña y, concretamente en esa mesa de partidos del Parlament, el ámbito de discusión sobre el conflicto soberanista, y en reclamar a Rufián que abandonen la vía unilateral del "lo volveremos a hacer" que verbalizó en su día el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Ese tipo de manifestaciones "desafortunadas", ha recalcado, sólo "llenan de zozobra". Por eso, ha hecho hincapié en la necesidad de retomar el diálogo en el Parlament y de asumir que "el problema es de convivencia, no de independencia".

SOLUCIONES EN LA CONSTITUCIÓN Y EL ESTATUT

"Si el problema es de convivencia, tendrían que reconocer a los no independentistas. Me gustaría que hablaran con PP, Cs y el PSC y que, junto con Junts, quitaran la exigencia que no abandonan y dejaran la vía unilateral", ha reclamado, incidiendo en que se podrán encontrar "vías de solución" dentro de la Constitución y el Estatut.

Sánchez ha llegado a preguntar a Rufián si los independentistas "han aprendido algo" de lo que sucedió el 1 de octubre de 2017. "Si lo han hecho, seguramente podamos encontrar una senda en la que entendernos", ha apuntado, instando de nuevo a "forjar un consenso" en el Parlament con el PSC, con el PP "aunque sea marginal" y con Ciudadanos, pese a ser, a su juicio, "un partido en retroceso".

Además, el presidente ha retirado su convencimiento de que el asunto catalán se resolverá efectivamente votando, pero no en un referéndum de autodeterminación que agrave "la brecha de convivencia", sino en una votación para "reforzar el autogobierno y el Estatuto".

A VECES NO VA NI EL PSC

Rufián le ha contestado que "lo que amenaza la convivencia no es una urna", sino los desahucios, el paro juvenil y discursos como el del Rey justificando la actuación policial del 1 de octubre. Y, sobre la mesa de partidos del Parlament en la que se ha centrado Sánchez, ha recordado que ya existe y que el problema es que el PP y Ciudadanos no se sientan a la misma. "A veces el PSC tampoco va y nos quedamos solos allí", ha añadido.

A su juicio, la envergadura del "conflicto" exige "hacer cosas diferentes" y, por eso, ha propuesto "recuperar el espíritu de Pedralbes" y a que los gobiernos catalán y central tengan citas mensuales consecutivamente en Madrid y Barcelona.

"En Pedralbes pasó algo extraordinario porque se reconoció la existencia de un conflicto político que tienen que dirimir líderes y no jueces", ha recalcado Rufián, quien, además, ha subrayado, retomando una cita del líder de ERC, Oriol Junqueras, que en su partido no son "unilaterales", sino "multilaterales".

UNILATERAL ES DAR HOSTIAS

"Unilaterales es dar hostias a la gente el 1 de octubre, eso es muy unilateral. Nosotros somos multilaterales porque creemos que este conflicto se tiene que dirimir en las instituciones estatales, europeas e internacionales", ha subrayado.

Rufián ha reconocido que "no se puede imponer una república" ni tampoco se puede "imponer una autonomía con el 50% de la población en contra, respectivamente". "Nos guste o no estamos condenados a entendernos", ha reiterado, antes de recalcar ante Sánchez que los que sí son mayoría son el 80% de catalanes que "quiere dirimir este conflicto en una urna y no a palos".

Y, por último, se ha referido a la sentencia del Supremo sobre el proceso independentista que se espera para septiembre. "Si cree que lo que puede llegar a pasar este otoño obviándolo se puede gestionar, se equivoca sin duda", ha avisado a Sánchez. "Lo que puede llegar a pasar en otoño nos complica la vida a todos", ha avisado.