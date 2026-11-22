El presidente del Gobierno y candidato del PSOE para las elecciones generales, Pedro Sánchez, en un acto de campaña, a 22 de noviembre de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Ros Caval - Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se considera ganador del debate 'cara a cara' que mantuvo el pasado jueves con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al menos "ante la opinión pública" y dice que intentó convencer a los votantes indecisos.

Por el contrario, Feijóo se mostró como una persona "maleducada" basó sus ataques en "bulos" y no proyectó esperanza o un proyecto político de futuro, según ha señalado en una entrevista en el programa 'Salvados' de La Sexta, recogida por Europa Press.

Además ha rechazado las críticas recibidas desde la mayoría de medios de comunicación y la "opinión publicada", que dieron como ganador a Feijóo, porque exigen a los políticos que reconozcan errores y pidan disculpas y "cuando eso se produce" lo critican.

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