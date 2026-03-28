Sánchez pone el foco en la economía al final de la legislatura y elige un perfil negociador para apaciguar a los socios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso, a 25 de marzo de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La remodelación del Gobierno que ha acometido el presidente Pedro Sánchez busca darle máxima prioridad a la situación económica del país en la recta final de la legislatura y a la vez conservar la siempre tensa relación son los socios, imprescindible para cumplir su objetivo de agotar el mandato hasta 2027.

La promoción del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo a vicepresidente primero pretende enviar un mensaje: para Sánchez es "fundamental" que la economía nacional siga creciendo, en un contexto internacional complicado, con consecuencias todavía imprevistas por la guerra de Irán, según trasladan fuentes gubernamentales.

Al situar a Arcadi España en Hacienda opta por un perfil negociador, que viene avalado por el diálogo con las comunidades autónomas como secretario de Estado de Política Territorial y previamente el Pacto del Botànic de 2015 en la Comunidad Valenciana, del que fue el principal muñidor, tal como apuntan desde Moncloa.

Hasta ahora el país ha tenido un comportamiento macroeconómico notable, con un crecimiento anual superior a la media de la UE y de las grandes potencias europeas, que ha sido clave para que Sánchez haya elegido a Cuerpo para relevar a María Jesús Montero como 'número dos' del Gobierno.

LA PRIORIDAD, MEDIDAS ANTICRISIS

Ahora la situación ha cambiado y el propio Sánchez viene advirtiendo de que la guerra tendrá consecuencias para el bolsillo de los españoles, de modo que las primeras medidas aprobadas hace una semana y convalidadas en el Congreso se han convertido en la primera prioridad del Gobierno.

Si la guerra se alarga puede haber más medidas y queda por convalidar el decreto de vivienda, que Sumar forzó a aprobar al PSOE a pesar de que no cuentas con los apoyos en el Congreso para sacarlo aelante, aunque sigue siendo el principal problema de los españoles.

Cuerpo ya vivió el preludio de su nueva posición protagonista en el Ejecutivo al defender en el Congreso la convalidación del decreto anticrisis que incluye medidas para contener el alza del precio de la energía y especialmente los combustibles, que los ciudadanos ya habían empezado a notar.

SÁNCHEZ CITÓ A CUERPO EN SU DESPACHO

Solo unas horas después de la votación en la Cámara Baja que confirmó la victoria del Gobierno, Sánchez hizo una declaración en La Moncloa en la que anunció una remodelación quirúrgica para cubrir la partida de Montero a Andalucía.

Cuerpo y España lo supieron unos días antes, según indican varias fuentes del Consejo de Ministros, que señalan que Sánchez activó el relevo una vez que el presidente andaluz Juanma Moreno (PP) anunció la convocatoria de elecciones autonómicas, este lunes 23 de marzo.

A Cuerpo lo citó en su despacho en La Moncloa para trasladarle la noticia y le aconsejó que siga como hasta ahora. "Lo que me ha dicho es que siga siendo yo mismo", dijo Cuerpo agradeciendo la confianza depositada en él en sus primeras palabras tras recibir la nueva cartera.

Sánchez suele sacar pecho de que la economía y el empleo han ido al alza desde que él está en La Moncloa y es consciente de la importancia de seguir cosechando buenos datos y, además, que los ciudadanos lo perciban en su día a día. Si los socialistas quieren tener alguna posibilidad en las próximas generales, no pueden perder esta baza.

NO SE FUE A CELEBRARLO, VOLVIÓ A TRABAJAR

Por otro lado, el nuevo titular de Hacienda tendrá que lidiar con el nuevo sistema de financiación autonómica que le dejó preparado Montero, pero que las comunidades autónomas se resisten a aceptar.

Su principal reto, no obstante, será aprobar los Presupuestos Generales del Estado, los primeros de la legislatura y evitar así la anomalía de un mandato completo sin cuentas generales.

Arcadi España viene avalado por un currículum de "dialogo y negociación", según señalan en Moncloa, con amplia experiencia en la Generalitat Valencian como consejero de Política Territorial y después de Hacienda. Antes fue jefe de gabinete del presidente Ximo Puig y el "gran artífice" del gobierno tripartito de los socialistas con Compromís y Podemos de 2015.

En el Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres, donde era secretario de Estado desde 2023 celebran su ascenso y le otorgan el mérito de rebajar la conflictividad con las comunidades autónomas con las que, dicen, ha mejorado la coordinación, a pesar de que la mayoría están gobernadas por el PP.

Una vez que se hizo público su nombramiento, Torres le conminó a que se fuera a celebrarlo, pero España volvió al Ministerio para hacer llamadas y dejar cerrada su labor. En su entorno le califican como un hombre "serio en incansable", entregado al trabajo político. "Su vida es esto", señalan.