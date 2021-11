Sánchez presume de "transparencia" en sus pactos con la UE y Casado replica que allí "ni le creen ni le toman en serio"

El líder del PP pide saber qué "ha asumido con la UE a cambio de los fondos" y Sánchez le afea que intente "buscar tres patas al gato"

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este miércoles de la "transparencia" de sus acuerdos con la Unión Europea porque es público el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia y ha afeado al PP que intente "buscar tres patas al gato". Sin embargo, el jefe de la oposición, Pablo Casado, le ha emplazado a aclarar en sede parlamentaria qué es lo que ha pactado con Europa y si incluye subidas de impuestos, al tiempo que ha señalado que allí "nadie le cree ni le toma en serio".

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que ha sido una continuación del debate sobre la Cumbre UE-Balcanes Occidentales y la última reunión del Consejo Europeo, Casado ha preguntado a Sánchez si es crecimiento "robusto" de España el 0,5% cuando otros países "han crecido el cinco o el seis por ciento". "¿Para usted es esto recuperación?", ha preguntado.

Además, ha interpelado a Sánchez si no considera una "situación ruinosa deber 400.000 millones al Banco Central Europeo" y si pedirá un "rescate" en caso de que suban los tipos de interés. También ha destacado el hecho de que existan en España "cuatro millones de parados", "un 5,5 por ciento de inflación" y que la gente tenga que "pagar un 30%" más de luz.

Tras pedir al presidente del Gobierno aclarar si va a poner peajes a las a las autopistas y cuánto costarán, ha reclamado a Sánchez que explique en el Congreso "qué compromisos ha asumido con la UE a cambio de los fondos europeos".

"Detalle aquí las reformas porque ya estamos hartos de interpretar a la señora Calviño, a la señora Díaz y de interpretarle a usted en Bruselas y aquí", ha enfatizado, en alusión a la polémica de estas dos últimas semanas sobre la reforma laboral. A su entender, Sánchez debería decirlo en el Parlamento pero "si no se enterarán como siempre por Bruselas, donde ya nadie le cree ni le toma en serio".

SÁNCHEZ A CASADO: "NO SE CIÑE A LA VERDAD"

En su turno, Sánchez ha respondido a Casado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia es "público" y que "todos sus componentes han sido publicados". "Transparencia absoluta por parte del Gobierno de España en esta cuestión", ha afirmado, para añadir que a las 16.00 horas se conocerá el acuerdo operacional sellado con la Comisión Europea.

En este sentido, ha explicado que "lo que se está pactando con la Comisión Europa es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los hitos están calendarizados". "No sé por qué usted intenta buscar tres patas al gato cuando no es tal la cuestión", ha enfatizado, para pedir al PP que no ponga en duda los fondos europeos porque se van a gestionar "de forma ejemplar" y van a servir para "modernizar" la economía española.

Sánchez también ha continuado con el debate previo celebrado en el Congreso y ha pedido de nuevo a Casado que conteste si España está en "recuperación o en bancarrota". Además, ha rechazado los datos de crecimiento esgrimidos por Casado porque en el último trimestre la economía española "ha crecido un 2%". "Es imposible poder debatir con usted porque no se ciñe a la verdad", ha espetado al líder del PP.

CASADO: "NO LE CREEN NI SUS MINISTROS"

En su réplica, Casado ha insistido en que Sánchez ha "mentido a todo el mundo" y que "ya no le creen ni sus ministros". Dicho esto, ha preguntado al presidente del Gobierno si Europa también va bajar las previsiones económicas de España como han hecho otros órganos internacionales. "Diga la verdad al Parlamento por lo menos alguna vez", ha manifestado.

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha afirmado que debatir con Casado es "como hablar con una pared" y ha criticado que el PP hable de un 0,5% de crecimiento de España cuando "el último dato del INE es del 2% en el último trimestre publicado".

Además, Sánchez ha destacado que los organismos internacionales sitúan a España este año y el próximo como "una de las principales economías que está creciendo". "Algo vamos avanzando. Usted ya reconoce que no estamos en quiebra y que nos recuperamos", ha manifestado, para añadir que ya hay "20 millones de personas empleadas" y "no tenían este dato desde antes de la crisis de 2008".