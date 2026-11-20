Pedro Sánchez, en Ferraz tras el debate. - PSOE

TRES CANTOS (MADRID), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha quejado de la "mala educación" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo con el que ha mantenido un debate 'cara a cara' este jueves por la noche y ha instado a los militantes socialistas a "sudar la camiseta" hasta el final de la campaña electoral.

Tras finalizar el debate, Sánchez se ha desplazado a la sede del partido en la calle Ferraz, donde se ha dirigido a un grupo de militantes y cargos del partido que lo han seguido desde allí. "Lo primero, qué gusto estar rodeado de gente educada", ha señalado a modo de reproche a su oponente.

"Si tuviera que resumir lo que hemos vivido en el debate de hoy serían cuatro palabras: buena política y mala educación" ha indicado el dirigente socialista, que considera que se han visto dos modelos de país, uno de avances, conquistas sociales y orgullo de país frente a la falta de propuestas de Feijóo.

Sánchez ha vuelto a subrayar que ha reconocido "errores", por los casos de corrupción en sus filas y también por las cosas que aún les faltan por hacer, como el problema de la vivienda que ha reconocido que todavía está sin resolver. En frente, se ha quejado, se ha encontrado únicamente reproches e "involución" por parte de Feijóo.

HASTA LA ÚLTIMA PAPELETA

Sánchez ha tratado de arengar a los suyos, y les ha advertido de que quedan "muy pocos días de campaña" hasta las elecciones generales del 29 de noviembre. "Hay que sudar esta camiseta y tenemos que hacerlo hasta el último minuto, la última papeleta y el último colegio electoral", ha lanzado.

Después de esta noche dice, están "un paso más cerca de ganar las elecciones y "volver a gobernar cuatro años más" y ha pedido a sus militantes y su equipo seguir trabajando en el tiempo que queda de campaña.

En el debate --que ha durado algo más de hora y media-- Feijóo ha atacado con dureza al presidente por los casos de corrupción y este ha defendido su gestión y el refuerzo de los servicios públicos.

Decenas de militantes lo han seguido desde la sede junto a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la gerente Ana María Fuentes --mencionada por Feijóo por estar imputada por la presunta financiación ilegal del partido-- y dirigentes de la Secretaría de Organización como Borja Cabezón.