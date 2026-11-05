Sánchez ratifica su apoyo al "pueblo ucraniano" para "defender el derecho internacional" tras reunirse con Zelenski

1131500.1.260.149.20261105211751 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelesnki, tras su reunión en el Palacio de La Moncloa, a 5 de noviembre de 2026 (Madrid). - POOL MONCLOA/FERNANDO CALVO

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España "seguirá junto al pueblo ucraniano" porque "defender su libertad es defender el derecho internacional la soberanía de los pueblos y el proyecto europeo".

Así lo ha escrito tras su encuentro de este jueves en un mensaje publicado a través de 'X', recogido por Europa Press, tras su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

El jefe del Ejecutivo también ha agradecido a Zelenski su visita y su "compromiso" con "la paz y la libertad de Ucrania" después de casi cinco años del ataque militar de Rusia que ha enfrentado a ambos países desde febrero de 2022.