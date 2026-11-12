Sánchez recibe a Lula da Silva en Moncloa el próximo lunes, en plena campaña electoral

Archivo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d), y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), se saludan durante la segunda y última jornada del Global Progressive Mobilisation, a 18 de abril de 2026, en Barcelona.- Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva viaja a España y se reunirá con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el próximo lunes 16 de noviembre en La Moncloa, en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Además del encuentro institucional previsiblemente se producirá otro acto en el que el dirigente brasileño trasladará su apoyo a Sánchez para las elecciones, según precisan fuentes del Ejecutivo.

Se trata de la primera visita del presidente brasileño desde que ganó las elecciones en su país el pasado 25 de octubre. Hará escala en Madrid para mostrar su respaldo a Sánchez, en su viaje de vuelta desde la Cumbre del Clima que se celebra en Antalya (Turquía)

Sánchez y Lula hablarán sobre las relaciones bilaterales, la coordinación de iniciativas globales como Democracia Siempre o la Alianza Global contra el hambre y la pobreza.

La visita se produce poco después de la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, a la que no acudió el presidente de Brasil debido al cansancio que le había producido la campaña electoral en su país.

Da Silva consiguió una victoria por sorpresa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Flavio Bolsonaro y Sánchez ha utilizado el caso de Brasil en sus mítines de precampaña para alentar a una victoria de los socialistas, a pesar de que las encuestas vaticinan un resultado negativo.

CONTACTO TELEFÓNICO CON SHEINBAUM

Igualmente, el presidente ha mantenido esta mañana un contacto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha desvelado la propia dirigente mexicana durante su rueda de prensa diaria.

Sheinbaum también se ausentó de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, aunque el ministro de Exteriores de México, Roberto Velasco, aludió al "momento extraordinario" de las relaciones entre los dos países que se encuentran en un "capítulo excelente".

"Hay una buena sintonía entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Sánchez. Estamos trabajando en diversos temas, lo que tiene que ver con la memoria histórica de nuestra relación pero también con el futuro, y también el desarrollo de varios asuntos que a ambos países nos son prioritarios, como las relaciones económicas", sostuvo Velasco durante una entrevista con Europa Press.