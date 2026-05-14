Sánchez recibe en La Moncloa al ex premier británico Gordon Brown, actualemente embajador económico de Starmer

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), mantiene un encuentro con el exprimer ministro del Reino Unido Gordon Brown (d), en el Complejo de la Moncloa, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este jueves en La Moncloa con el exprimer ministro británico, Gordon Brown, que acaba de ser nombrado Enviado Especial del Reino Unido para las Finanzas Globales y la Cooperación.

Según trasladan desde Moncloa, han repasado la situación global y la necesidad de construir nuevos pilares de cooperación que hagan frente al debilitamiento del sistema multilateral.

Sánchez le ha trasladado su apoyo en su nueva misión, encargada por el primer ministro Keir Starmer, para reforzar la cooperación en desafíos globales como la salud pública, la lucha contra el cambio climático, la justicia económica o la biotecnología.

Sánchez ha aplaudido esta iniciativa, que considera necesaria en el actual contexto internacional y la ha trasladado que España comparte su visión sobre la necesidad de ahondar en la reforma del multilateralismo y trabaja ya en áreas como la gobernanza de la inteligencia artificial o la reforma de la salud global.

La reunión se produce en plena crisis en el gobierno laborista británico tras la debacle en las recientes elecciones locales que ha aumentado la presión al primer ministro para que dimita.

De hecho este mismo jueves ha dejado su cargo el ministro de Sanidad, Wes Streeting, y ha pedido a Starmer que facilite el proceso para sucederle una vez que, a su juicio, ha quedado claro que no será el candidato en las próximas generales.

Brown fue primer ministro y líder del partido laborista entre 2007 y 2010 y previamente ministro de Hacienda de Tony Blair durante una década.