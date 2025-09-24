Sánchez reitera el compromiso para alcanzar una reducción de emisiones del 90% en 2040: "Debemos seguir avanzando"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha intervenido en el evento de alto nivel sobre Acción Climática preparatorio de la próxima COP30 de Belém (Brasil), que se ha celebrado en la sede de Naciones Unidas - BORJA PUIG DE LA BELLACASA

Anuncia que España se adherirá a la 'Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre cambio climático' para luchar contra la desinformación

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado el compromiso de España de trabajar junto al resto de los socios europeos para presentar una contribución a nivel nacional (NDC) alineada con la ciencia que permita alcanzar el objetivo de una reducción de emisiones del 90% para 2040. "Debemos seguir avanzando decisivamente, y no retroceder", ha subrayado.

Así se ha pronunciado durante el evento de alto nivel sobre Acción Climática preparatorio de la próxima COP30 de Belém (Brasil), que se ha celebrado este miércoles en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

El acto, organizado por el secretario general de Naciones Unidas y por el presidente de Brasil, ha citado a jefes de Estado y de Gobierno para analizar las contribuciones determinadas a nivel nacional, los planes de acción que cada país presenta para reducir emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático.

El presidente ha advertido de la urgencia de redoblar esfuerzos frente a la emergencia climática, tras un verano, "el más cálido jamás registrado", en el que los incendios han devastado casi 400.000 hectáreas en España.

Según el jefe del Ejecutivo, "la emergencia climática avanza y la ambición para afrontarla está retrocediendo y es inaceptable". Por ello, Sánchez ha apelado a aumentar la ronda de contribuciones para afrontar el cambio climático: "Nos va literalmente la vida en ello".

LUCHAR CONTRA LA DESINFORMACIÓN

El presidente ha detallado además que la acción climática de España se estructura en tres ejes prioritarios. El primero, avanzar en materia de financiación, en la línea fijada por la IV Conferencia de Financiación al Desarrollo celebrada este verano en Sevilla.

En segundo lugar, luchar contra la desinformación climática, para lo que España se adherirá a la Iniciativa Global para la Integridad de la Información sobre Cambio Climático. "La desinformación no sólo crea confusión y difunde noticias falsas; en el ámbito de la emergencia climática, pone además en riesgo vidas y bienes. La desinformación climática mata", ha explicado el presidente.

El tercer eje es la mejora de los sistemas de prevención ante fenómenos climáticos extremos, tal y como recoge el Pacto de Estado frente a la emergencia climática que el gobierno impulsa a nivel nacional. "Combatir la emergencia climática no es una idea abstracta", ha concluido su intervención el presidente; "es proteger nuestras casas, nuestros empleos y nuestro modo de vida".