Sánchez reitera que quiere llegar a 2027 "y más allá" después de que Junts le pidiera elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE en Nicosia. - MONCLOA

NICOSIA (CHIPRE), 24 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a manifestar su intención de agotar la legilsatura y continuar gobernando hasta el año 2027 e incluso "más allá" después de que Junts le acusara de gobernar sin mayoría y de espaldas al Parlamento y reclamase elecciones generales.

Así, ha vuelto a defender la acción de su Gobierno y considera que los resultados están "a la vista" en cuanto a la creación de empleo, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad, según ha indicado a su llegada a la cumbre informal de líderes de la UE que se celebra este viernes en Nicosia (Chipre).

No obstante, considera que todavía queda "muchísimo por hacer" y por tanto la acción de su Gobierno sigue siendo necesaria. "No solamente hasta 2027 sino más allá", ha apuntado, reiterando su intención de llegar hasta el final del mandato y volver a presentarse como candidato del PSOE, a pesar de las criticas de sus socios.

En la misma línea ha defendido su "apuesta por la convivencia, la cohesión y la transformación" de la economía española, así como por la proyección internacional del país "en valores y principios" como el respeto a la legalidad internacional y la salvaguarda de los derechos humanos. Todo esto, sostiene, "justifica la acción del Gobierno de España.

El presidente ha sido interrogado por la exigencia trasladada por Junts esta misma semana durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, donde la portavoz Míriam Nogueras le cuestionó "qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones".

Para el partido de Carles Puigdemont, que votó a favor de su investidura en el año 2023, Sánchez está gobernando "de espaldas al Parlamento" y no aplica las leyes que se aprueban, según le reprochó.

"Lleva demasiado tiempo ocupando el poder si una mayoría señor Sánchez, y culpa de todo a la derecha con la que pacta cuando le conviene", le espetó Nogueras, mientras el jefe del Ejecutivo se limitó a decir que sus políticas van a hacer de España y Cataluña "países mejores".

Sánchez ha vuelto a evitar el choque con la formación independentista y ha señalado que la relación con Junts "como con cualquier otro grupo parlamentario", se basa en "trabajar diariamente" para intentar aprobar medidas que beneficien "a los ciudadanos de Cataluña y España".

Incluso les ha dado las gracias por el apoyo que le ha prestado al Gobierno "en muchas ocasiones" como por ejemplo en la reciente convalidación del real decreto ley para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán en España.

Según ha recalcado "eso no lo hacen otros partidos que se dicen españolistas" en referencia al PP que se puso "de perfil" en la mencionada votación al abstenerse, según ha reprochado.