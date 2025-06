Sánchez reivindica la diplomacia y el diálogo frente a "los cantos de sirena de guerras que nunca traen nada bueno"

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido con contundencia la necesidad de diplomacia y diálogo en la escena internacional en un momento en que imperan "los cantos de sirena de guerras que nunca traen nada bueno".

Así se ha pronunciado, sin mencionar a ningún líder internacional ni ningún conflicto en particular un día después de que Estados Unidos bombardeara instalaciones nucleares de Irán durante el acto por el XX aniversario de la Ley del Matrimonio Igualitario que ha tenido lugar en el Museo del Traje.

Durante su discurso, Sánchez ha reconocido que "no vivimos en un país perfecto, no somos un país perfecto, no somos una sociedad perfecta" ya que están resurgiendo "discursos que disfrazan el odio de libertad de expresión, que niegan identidades, que agitan el miedo, que intentan borrar las palabras lo que costó décadas construir con vidas".

"Tampoco vivimos en un mundo perfecto", ha añadido, incidiendo en que es "cada vez más hostil, más bélico, más proclive al conflicto y a la confrontación, más susceptible de sucumbir a los cantos de sirena de guerras que nunca traen nada bueno".

Si algo ha enseñado el siglo XX, ha subrayado el presidente del Gobierno, "a golpe de sangre y fuego", es que "las guerras nunca traen nada bueno y nunca hay vencedores, sino que somos todos perdedores". Por eso lo que hay que preguntarse, ha dicho, es "¿dónde ha quedado nuestra apuesta por la paz? ¿Por qué nos resignamos a renunciar a la palabra para resolver conflictos?"

"Yo hoy quiero reivindicar la diplomacia, el diálogo, el multilateralismo como la mejor forma de que nuestros pueblos convivan en un planeta que compartimos", ha afirmado.

"A esos discursos de guerra y de odio les decimos claramente que podrán hacer mucho daño, como están haciendo, pero que no van a ganar", ha aseverado Sánchez, para añadir: "No mientras tengamos voz y memoria".

"No mientras sepamos que cada derecho conquistado costó demasiado como para dejarlo en manos de cínicos o de cobardes, porque los derechos tampoco se tallan en piedra, como estamos viendo en otros muchos países donde se está revirtiendo muchas de las conquistas que lograron durante décadas", ha rematado.