Sánchez reta a Vox a llamarse "Abascal, S.L." porque su patria es "un billete de 500 euros" y ya maneja "una 'caja A'"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Pleno del Congreso - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado este miércoles a Vox a pasar a llamarse "Abascal, S.L." pues la patria y la bandera de su líder es "un billete de 500 euros" y porque España está viendo cómo se ha pasado "de la Caja B de Bárcenas a la 'caja A' de Abascal", que a su juicio "está en política para forrarse".

De esta forma ha respondido a Abascal, que no se encontraba en el Pleno del Congreso. Una ausencia que el presidente ha achacado al hecho de que no quiera escuchar las críticas al uso que hace de las cuentas de Vox, y ya no por su parte, sino por parte de sus compañeros o excompañeros de partido. "Pero también se tiene que ir porque no me puede expulsar de su partido", ha ironizado, entre las risas de su bancada.

Sánchez ha denunciado que el líder de Vox se muestre "muy pesimista" con la situación de la patria y "llegue (Juan García Gallardo --otrora vicepresidenta de Castilla y León-- y diga que Abascal cobra dinero de forma ilegal y que a este paso en Vox sólo va a quedar su plan de pensiones".

O que Iván Espinosa de los Monteros, uno de los fundadores de Vox, asegure que el partido de ha convertido "en un entramado económico cada vez más opaco", o que el diputado Javier Ortega Smith apunte que Abascal ha conseguido que Vox sea su "gallina de los huecos oro" y achaque su cese a su negativa a participar en determinados comportamientos. "¿A qué comportamientos se refiere?", se ha preguntado el presidente.

Sánchez ha destacado que, gracias a la información de compañeros y excompañeros de Abascal, hoy se sabe que el líder de Vox, "el que venía a regenerar la vida democrática, desvió 2,5 millones de euros de 'su' Fundación Disenso a su bolsillo personal". "Con razón no está aquí, porque se le caería la cara de vergüenza", ha comentado el presidente, no sin acusarle de "cobarde" y burlarse de "la derechita valiente".

ABASCAL NO ES UN POLÍTICO, ES UN "INTERMEDIARIO"

También ha hecho mención el jefe del Ejecutivo al salario de 27.000 euros al mes que Abascal paga a uno de sus principales asesores, Kiko Méndez-Monasterio. "Si el asesor cobra eso, ¿cuánto cobra el asesorado?", ha planteado Sánchez, para quien Abascal "no es un político, es un intermediario".

En este sentido, Sánchez ha recordado que Vox acumula tres investigaciones por parte del Tribunal de Cuentas, multas por mas de 1 millón de euros, préstamos para las elecciones del año 2023 por valor de 9,2 millones de euros por parte del primer ministro de Hungría, Víktor (Orbán), "que es claramente pro Putin", y el pago del 80% de las elecciones europeas de 2014 con dinero iraní. "¡Qué paradojas de la vida!", ha exclamado el presidente.