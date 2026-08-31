Sánchez se reúne con el Rey tras considerar que hay "razones suficientes" para que Felipe VI visite Ceuta y Melilla

Archivo - El Rey Felipe VI (i) durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). - Javier Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro este lunes con el Rey Felipe VI, tras declarar que ve "argumentos y razones suficientes" para que el monarca visite las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, algo que no ha hecho desde que llegó al trono en 2014.

Según han confirmado fuentes de Moncloa a Europa Press, la reunión --que se ha producido durante la tarde de este lunes-- responde a uno de los despachos habituales que ambos mantienen varias veces al mes, aunque no han precisado los asuntos tratados. "El despacho estaba agendado desde antes de verano y ha transcurrido con la normalidad habitual", han abundado estas mismas fuentes.

Un encuentro que se ha llevado a cabo horas después de las declaraciones emitidas esta mañana por el líder del Ejecutivo, en las que ha señalado que hay "argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin Ceuta y Melilla". En este sentido, Sánchez ha asegurado que "esa visita se hará" cuando se den las condiciones para ello.

"Eso es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer", añadía el presidente del Gobierno, sin concretar si Felipe VI le ha traslado su voluntad de realizar este desplazamiento, como aseguró en su momento el presidente de Ceuta, Juan Vivas, tras su reunión con el monarca el pasado 6 de agosto.

Preguntado sobre cuándo se producirá esa visita, Sánchez se limitaba a indicar que "cuando se den las condiciones para ello", remarcando que "la visita se hará" pero que ahora es necesario que el Gobierno y la Casa Real trabajen para coordinarla, negando además que desde el Ejecutivo hayan visto con malos ojos que esto ocurra.

SU ÚLTIMO ENCUENTRO FUE EN EL TRADICIONAL DESPACHO EN MALLORCA

Felipe VI y Sánchez ya mantuvieron el pasado 29 de julio en el Palacio de la Almudaina el tradicional despacho antes del parón estival que todos los años mantienen en Palma.

El de Mallorca es el único despacho entre Felipe VI y Sánchez que se hace público, si bien ambos mantienen con cierta asiduidad contactos en los que poder abordar distintas cuestiones de interés nacional.

Los despachos entre el Rey y el presidente del Gobierno no tienen una periodicidad fija pero se producen con frecuencia, sobre todo en momentos en que se considera particularmente necesario.