Sánchez tilda de "inaceptables" las operaciones extrajudiciales de EEUU contra el narcotráfico en Venezuela

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tildado de "inaceptables" las operaciones extrajudiciales que está llevando a cabo la Administración de Donald Trump en aguas internacionales próximas a Venezuela para combatir el narcotráfico, esgrimiendo que con ello se está debilitando el Derecho Internacional.

En una entrevista concedida a la revista italiana 'L'Espresso' después de haberle designado como Persona del Año tras haber celebrado recientemente su 70 aniversario, Sánchez ha defendido la necesidad de coherencia por parte de Occidente en política exterior, en referencia sobre todo a la invasión rusa de Ucrania y al conflicto en Gaza.

"El cuestionamiento del Derecho Internacional es, una vez más, preocupante y agrava las críticas de incoherencia de Occidente cuando se habla de dobles raseros", ha sostenido al ser preguntado por las operaciones de Estados Unidos en las que han muerto varios presuntos narcotraficantes.

"Debemos encontrar vías de diálogo y una solución pacífica a esta crisis", ha defendido, en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno en lo relativo a la crisis política que atraviesa Venezuela. "En mi opinión, son inaceptables estas operaciones extrajudiciales, que debilitan el Derecho Internacional", ha añadido.

A juicio del presidente del Gobierno, el "gran fracaso" de la respuesta de Occidente respecto a Gaza y que debería hacer reflexionar es que "ha sido incoherente". "No podemos pedir a otros países que nos apoyen en Ucrania, como estamos haciendo, y al mismo tiempo permitir que se aplique un doble rasero con Israel y Palestina", ha sostenido.

COHERENCIA EN POLÍTICA EXTERIOR

"No es aceptable. Debemos ser coherentes y constantes porque defendemos el mismo principio, que es el Derecho Internacional" y en este caso tanto Rusia como Israel cuentan con gobiernos que "no respetan los Derechos Humanos ni el Derecho Internacional". Por ello, ha considerado "incoherente" que Israel pueda participar en los Juegos Olímpicos de Invierno y ha expresado su discrepancia con el Comité Olímpico Internacional.

En cuanto al conflicto en Oriente Próximo, Sánchez ha insistido una vez más en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "se equivoca al creer que la lucha contra el terrorismo puede tener solo una dimensión de seguridad".

"No basta", ha recalcado, defendiendo que "es necesario plantear soluciones políticas a aquellas sociedades en las que la ideología terrorista se ha desarrollado, de modo que esas mismas sociedades marginen a las organizaciones terroristas".

"Si no se ofrece un horizonte político de coexistencia y de paz a Palestina, lamentablemente esa semilla de terrorismo seguirá difundiéndose", ha prevenido.

RECHAZO A IDEOLOGÍAS NEOLIBERALES

Por otra parte, el presidente ha sacado pecho de los buenos datos económicos. A su juicio, "el éxito de España representa un rechazo total a las ideologías neoliberales que dominan muchos gobiernos europeos y occidentales". "España está demostrando que crecimiento y redistribución, crecimiento y descarbonización son binomios posibles", ha abundado, y puede hacerlo "con datos".

"La perspectiva progresista no solo funciona, sino que es un éxito. Es un éxito contra la retórica sin resultados de los gobiernos de derecha: crecemos más, creamos puestos de trabajo de calidad, aumentamos el salario mínimo, revalorizamos las pensiones, reducimos la deuda pública y el déficit público (...) avanzamos en la agenda feminista, nos mantenemos firmes en el respeto del Derecho Internacional, ha enumerado.

Preguntado sobre el motivo de por qué la izquierda está en retroceso, Sánchez ha considerado que "quizás la única crítica que se puede hacer a los progresistas es que a veces, cuando hemos estado en el gobierno, hemos sido un poco temerosos".

Según el presidente, el Gobierno español ahora está en "hacer". "Nosotros hacemos. Y no significa imponer, porque lo hemos hecho todo a través del diálogo" y por eso "hay paz social en España", ha subrayado.

Para Sánchez, "es lo opuesto a cómo actúa la derecha cuando gobierna, que es deshacer las cosas". "Destruyen muchos de los derechos y libertades de los ciudadanos" y aunque "quizás la opinión pública piensa que el efecto de la abolición de derechos y libertades no es tan inmediato", "en realidad termina por influir en la vida cotidiana de todos", ha advertido.