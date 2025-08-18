Sánchez visitará Extremadura "para conocer sobre el terreno" la evolución del incendio de Jarilla (Cáceres)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), durante su visita a las zonas afectadas por los incendios forestales, a 17 de agosto de 2025, en Villablino, León, Castilla y León (España). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

MADRID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes las zonas afectadas por el incendio de Jarilla (Cáceres) "para conocer sobre el terreno" la evolución del fuego que de momento lleva quemadas 12.000 hectáreas de terreno y su perímetro supera ya los 130 kilómetros.

Así lo han transmitido fuentes del Ejecutivo, por lo que será la tercera visita de Sánchez a las comunidades autónomas afectadas por los incendios, después de que este domingo se desplazara a Galicia y a Castilla y León.

Actualmente, frente al incendio de Jarilla luchan 20 medios aéreos y los esfuerzos se concentran en su flanco norte, que continúa avanzando y amenaza a Navaconcejo, Tornavacas, Jerte y Rebollar, aunque hasta el momento el fuego no ha llegado a territorio de Castilla y León.

El fuego mantiene activos 40 incendios en España, 23 de ellos "especialmente preocupantes", según ha reconocido el Gobierno. Cabe recordar que ante esta situación, la Unión Europea (UE) ha movilizado medios aéreos y equipos técnicos desde siete Estados miembros distintos para ayuda a España en la extinción de los incendios.

Según han informado fuentes comunitarias a Europa Press, los ofrecimientos incluyen cuatro aviones cisternas movilizados desde Francia e Italia, procedentes de la reserva de emergencia de la UE, mientras que otros cuatro helicópteros han sido desplegados por parte de Países Bajos, dos, y República Checa, uno, y Eslovaquia, uno.

LA VISITA EN GALICIA

En el caso de la visita en Galicia de la mañana de este domingo, Sánchez acudió a las zonas afectadas por los incendios en la provincia de Ourense y se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Sánchez compareció en rueda de prensa con Rueda y allí propuso un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática, como respuesta a la oleada de incendios que sufre España.

Además, incidió en que se debe hacer "una reflexión de fondo" de cómo se pueden "redimensionar" las capacidades, no solamente de respuesta sino también en la prevención de "todo lo que tiene que ver con la emergencia climática". El presidente también trasladó a la sociedad gallega que desde la Administración General del Estado y el Gobierno harán "todo y más" para que puedan volver "cuanto antes a la normalidad de sus vidas.

LA VISITA EN CASTILLA Y LEÓN

En Castilla y León, Sánchez visitó la zona afectada por el incendio forestal de Orallo (León), en el entorno de Villablino, donde estuvo acompañado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen.

En esta visita Sánchez no compareció ante los medios de comunicación, como si había hecho en Galicia. Fernández Mañueco, por su parte, aprovechó para reclamar más medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para reforzar el operativo antes los incendios que enfrenta Castilla y León, donde, precisamente, León es una de las provincias con una situación más grave.