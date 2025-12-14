Santos Cerdán comparece esta semana ante la 'comisión Koldo' del Senado casi un mes después de salir de prisión

Archivo - Santos Cerdán en el Senado. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, comparecerá el próximo miércoles ante la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Cerdán, a quien el Tribunal Supremo (TS) investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se someterá al interrogatorio de los senadores el próximo miércoles 17 de diciembre a partir de las 10.00 horas de la mañana, según consta en el orden del día, consultado por Europa Press.

Es previsible que, debido a su situación judicial, el ex secretario de Organización del PSOE opte por acogerse a su derecho a no declarar, como han hecho otros comparecientes en su misma situación, para no comprometer su defensa.

Cerdán acudirá a la Cámara Alta tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García, con quienes habría liderado la supuesta trama corrupta, y unos días después de la confirmación de la apertura de juicio oral en el Tribunal Supremo para Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Mientras tanto, su esposa, Francisca Muñoz, no acudirá al interrogatorio ante el mismo foro, previsto para el próximo 15 de diciembre, al haber alegado motivos de enfermedad ante los servicios de la Cámara Alta.

PAPEL "PREEMINENTE" EN LA SUPUESTA TRAMA CORRUPTA

El pasado 30 de junio, el juez a cargo de la investigación en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, decretó el ingreso en prisión provisional del exdirigente socialista por su papel "preeminente" en la supuesta trama de cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública.

En aquel momento, el magistrado argumentó que había indicios de que Cerdán, Ábalos y Koldo García "podrían haber conformado una organización criminal orientada a obtener indebidamente premios económicos por la ilícita adjudicación de obra pública".

El magistrado situaba a Cerdán y Koldo García en el origen de la trama a través de la empresa Servinabar, en la que Cerdán tuvo participación, habría escalado a la llegada de Ábalos al Ministerio de Transportes.

En ese momento, y tras la llegada de Koldo García como asesor "a instancias" de Cerdán, se "aprovecharon" de esa condición para "canalizar indebidamente determinadas obras públicas licitadas en el marco de dependencia correspondiente al Ministerio", sobre todo en Carreteras y Adif, expuso.

RECLAMO DE PAGOS

Así, "se procedió a la indebida adjudicación de ciertas obras, a cambio de un precio, precisamente en favor de Acciona Construcciones en Unión Temporal de Empresas (UTE) con terceras empresas de mucha menor envergadura" como Servinabar, añadió.

El papel de Cerdán habría sido el de "reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las cantidades adeudadas" para recaudarlas y, en última instancia, hacérselas llegar a Ábalos y García.

Estas averiguaciones llegaron tras el primero de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que apareció, conocido el pasado 12 de junio, que recogió su papel en la supuesta trama corrupta y precipitó primero su dimisión y posteriormente su ingreso en la cárcel tras declarar en el Tribunal Supremo.