El satélite militar SpainSat I comienza su viaje hacia Florida para ser lanzado el 28 de enero

El satélite SpainSat NG I, que proporcionará comunicaciones seguras a las Fuerzas Armadas españolas, ya ha comenzado su periplo hacia Florida (Estados Unidos), donde será lanzado el 28 de enero, si todo marcha según lo previsto.

Así lo ha comunicado este miércoles Miguel Ángel García Primo, el director ejecutivo de Hisdesat, empresa operadora del satélite, que mide 6,7 metros de altura y 2,7 metros de ancho y con un peso de algo más de seis toneladas. En concreto, ha informado de que está de camino al Aeropuerto de Toulouse Blagnac (Toulouse, Francia) en un contenedor que ha salido de las instalaciones de Airbus en la ciudad francesa. Allí pasó las últimas pruebas, ambientales y de vibración, a finales de noviembre.

A partir de este jueves, comenzará el "complejo proceso" de montar el contenedor en el que viaja el satélite en el avión más grande del mundo, un Antonov, que en este caso opera una empresa privada ucraniana, según ha explicado el CEO de Hisdesat. "Entra por milímetros en la bodega del Antonov", ha precisado.

Cuando esté instalado el contenedor, el SpainSat NG I saldrá hacia Cabo Cañaveral, en Florida, donde, tras someterse a nuevas pruebas para certificar que no ha sufrido daños, será puesto en órbita por Space X, la empresa de Elon Musk. Concretamente, se lanzará a la órbita geoestacionaria, a 36.000 kilómetros de la Tierra, a las 23.00 horas (05.00 horas del 29 de enero hora española).

UNA VENTANA DE LANZAMIENTO EN DOS HORAS

La ventana de lanzamiento es de dos horas, según García Primo, aunque hay posibilidad de extenderla si algo no marcha según debiera. Ha mencionado, por ejemplo, las condiciones climatológicas, pero ha matizado que en enero en Florida suelen ser "buenas".

En cualquier caso, si no se pudiera el 28 de enero, puede hacerse "al día siguiente, o al siguiente... No hay problema de día", ha indicado. Al lanzamiento acudirá representación gubernamental, pero García Primo no ha querido adelantar los nombres de la delegación.

Hisdesat opera el SpainSat NG I y su gemelo, el SpainSat NG II, que será lanzado en septiembre u octubre de este año. Cuando estén completamente operativos para febrero de 2026, según la fecha que maneja García Primo, habrán sustituido con éxito a los actuales SpainSat y XTAR-EUR que, por su parte, serán trasladados a la órbita cementerio.

Reciben las frecuencias de banda X (militar), Ka y UHF, lo que les permite operar como tecnología dual. Hisdesat destaca la complejidad de que las tres bandas de frecuencia estén soportadas en la antena de un único satélite, siendo este el primer sistema de transmisión y recepción en Europa que opera con ellas. Estados Unidos cuenta con diez satélites de estas características.

Así, incrementan la cifra de comunicaciones que pueden amntenerse al haber aumentado el ancho de banda, pero también incrementan su área de cobertura y son capaces de geolocalizar señales de tierra con precisión, lo que posibilita actuar ante interferencias. La cobertura de comunicación alcanzará las dos terceras partes de la Tierra: abarca desde Denver (Estados Unidos) hasta Singapur, en el continente asiático. Entre otros de sus puntos de fuertes, también están protegidos contra amenazas nucleares.

Hisdesat comercializará alguna parte de los satélites a otras entidades gubernamentales y los pondrá a disposición de países aliados miembros de la OTAN y la Unión Europea (UE). El CEO de la compañía se ha congratulado de que España entre al "restringido club" de países que da servicio a la OTAN, junto a Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Italia.

EL PROGRAMA ESPACIAL MÁS IMPORTANTE

En definitiva, García Primo ha señalado que se trata del programa espacial más importante de España y ha subrayado que es el satélite de comunicaciones seguras más avanzado de Europa, a la altura de los más importantes que se hacen en el mundo. Y todo desarrollado en un "entorno desfavorable", en palabras del director ejecutivo de Hisdesat, debido a la pandemia de COVID-19 y a la guerra de Ucrania. De hecho, el motor iónico del satélite iba a ser uno de fabricación rusa y, debido a la invasión, hubo que cambiar de fabricante.

Al final, el programa, firmado en 2019, se ha retrasado un año. El Ministerio de Defensa ha invertido 1.400 millones, y generará un retorno de 2.000 millones, según las cifras proporcionadas este miércoles.