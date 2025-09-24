Sayas (PP) pide la dimisión de Elma Saiz por la "trama" navarra de Cerdán y la ministra le desacredita por tránsfuga

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del PP Sergio Sayas ha pedido a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que asuma sus responsabilidades en la "trama" de Koldo, Ábalos y Santos Cerdán y dimita, y Saiz se ha defendido desacreditando a Sayas, exparlamentario de UPN, por su "transfuguismo". "No hay mayor caso de corrupción política que el transfuguismo", ha dicho.

En la sesión de control en el Congreso, Sayas ha reclamado a Saiz que diera cuenta de quién le daba las instrucciones para que facilitara adjudicaciones a las empresas de la "trama" Santos Cerdán, pero, de entrada, ve "evidente" que tanto el presidente, Pedro Sánchez, como la presidenta navarra, María Chivite, y la propia ministra Elma Saiz deberían dimitir y permitir que Navarra y España tengan "un Gobierno limpio de corrupción".

En concreto, se ha centrado tanto en Chivite como en Saiz destacando que la semana pasada la Oficina Anticorrupción hizo un informe "demoledor" que, a su juicio, obligaría a ambas a dimitir "de manera inmediata" porque habla de "más de 100 millones de euros" adjudicados a la empresa de Santos Cerdán.

CUANDO ERA CONSEJERA DE NASUVINSA

Y también por su papel, entonces como consejera delegada de Nasuvinsa (Corporación Pública Empresarial de Navarra), en la adjudicación de 42 viviendas protegidas por 10 millones de euros a las empresas de Cerdán en un procedimiento "irregular, sospechoso y nulo de pleno derecho". "¿Va a asumir usted alguna responsabilidad por esto, señora ministra? Porque lo que nadie se traga es que la corrupción pasaba por delante de sus narices y ustedes eran convidados de piedra".

En su turno, la ministra se ha defendido acusando a Sayas de no aportar "nada" desde su escaño y le ha recordado que él sí que tuvo que dimitir "hasta dos veces, traicionando las siglas a diferentes fuerzas políticas y haciendo el mayor ejercicio de transfugismo político en esta Cámara y en la historia de la democracia".

Es más, Saiz no ha desaprovechado para afear al diputado 'popular' las palabras que en su día escribió contra el que es ahora su partido "por casos como Lezo, Kitchen, Montoro o Gürtel". "¿Era a esos casos a los que usted se refería en ese tuit que tuvo que borrar cuando se refirió al PP como el partido que había mangoneado a media España, señor Sayas?", ha enfatizado.