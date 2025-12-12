La secretaria de Aldama admite ante el juez del 'caso hidrocarburos' que realizó alguna gestión para Ábalos

El empresario Víctor de Aldama a su llegada al interrogatorio del juez instructor del 'caso Koldo', en la Audiencia Nacional, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

La secretaria del empresario Víctor de Aldama, María Pilar Losada, ha asegurado este viernes como testigo en la Audiencia Nacional por el 'caso hidrocarburos' que realizó alguna gestión para el exministro José Luis Ábalos porque se lo pedía su jefe.

En su declaración ante el juez Santiago Pedraz, la testigo ha indicado que habló con Ábalos una única vez por un problema en la vivienda de él en Valencia, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

La secretaria del también considerado presunto conseguidor del 'caso Koldo' ha enmarcado ese contacto con Ábalos en que era una de las muchas cosas que le pedía Aldama que hiciera.

Según el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado a la causa, la "relación estrecha" de Aldama con Ábalos y su asesor ministerial Koldo García incluyó que el empresario "puso a disposición de ambos los servicios de su secretaria personal para que ésta les prestara funciones de asesoría fiscal".

Los investigadores recogen que, el 11 de febrero de 2022, Losada acudió al domicilio personal del exministro de Transportes. "Buenas tardes, como estás. Espero que bien. Me gustaría tomarme un café contigo, dime cuándo podrías y dónde. Es importante", mensajeó ella a Ábalos, que le dijo que estaría en casa toda la tarde.

También señalan como "particularmente relevante" que la secretaria, en sus comunicaciones con Aldama, se refiriera a Ábalos como "el jefe" y a Koldo como "K".

Ello "evidencia un trato habitual, directo y cercano con ambos", según la Guardia Civil, que plasma otro mensaje de Losada, esta vez con Aldama, en el que dice haber hecho "un pequeño informe preliminar para el jefe" y que "lo tiene K".