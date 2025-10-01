Un sector de Compromís cree que Sánchez ya está preparando el terreno para convocar elecciones cuando "más le convenga"

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto del Congreso, Àgueda Micó, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "poniendo sobre la mesa" distintas cuestiones que le puedan servir para una futura convocatoria de elecciones generales cuando "más le convenga".

Así lo ha dicho Micó en una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que ha se le ha preguntado sobre la sugerencia que el diputado de Chunta Aragonesista --que forma parte de Sumar--, Jorge Pueyo, lanzó al jefe del Ejecutivo, al que instó a llamar a las urnas si no logra aprobar los Presupuestos para 2026, en coherencia con lo que ellos mismos piden al PP en Aragón.

En este contexto, la diputada de la formación valencianista ha recordado que en 2019 el líder del PSOE presentó un proyecto de cuentas públicas que el Congreso le tumbó, lo que "utilizó de excusa para adelantar las elecciones".

ACTUARÁ COMO SIEMPRE

Según Micó, lo que está haciendo ahora Sánchez es plantear una serie de cuestiones que, "en algún momento" le puedan "servir para justificar una convocatoria electoral" y la fecha de esa cita dependerá de lo que más le interese. "Hara lo que más le convenga a él como siempre ha hecho", ha apostillado.

En todo caso, la diputada del Grupo Mixto ha explicado que desde Hacienda no se han puesto en contacto con su formación para hablar ni del techo de gasto y la senda de déficit ni del proyecto presupuestario.

"Si quiere nuestro apoyo, tendrá que negociar con Compromís", ha enfatizado, incidiendo en que esas cuentas deberán "tener en cuenta los intereses e inversiones del pueblo valenciano".