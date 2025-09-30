El diputado de la CHA en Sumar insta a Sánchez a convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos PGE

El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado de la Chunta Aragonesista (CHA) adscrito al grupo parlamentario de Sumar, Jorge Pueyo, ha afirmado este martes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones si no es capaz de aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Al respecto, ha comentado que su formación tiene "muchas prioridades" de cara a unas futuras cuentas públicas en materia de infraestructuras sobre todo y que así lo trasladará en la negociación presupuestaria con una postura "muy exigente".

"Pero si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor (Jorge) Azcón en Aragón", ha lanzado durante una rueda de prensa en el Congreso. Así, ha argumentado que la misma postura tiene respecto al presidente de Aragón en caso de que no sea capaz de sacar cuentas públicas autonómicas el año que viene.

También ha reflexionado que la izquierda tiene que "transformar la realidad" y que "aguantar por aguantar" en el Gobierno ya no sirve de nada", dado que el objetivo tiene que ser "plantar cara a la ultraderecha" y conseguir que los intereses de Aragón se vean reflejados en los PGE.

Precisamente este lunes la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, avanzó que si no se aprueban los Presupuestos autonómicos para 2026, convocará elecciones, ya que la comunidad "no puede vivir pendiente de los cálculos políticos, de las tensiones".

SOLUCIÓN PARA LA A-22, UN "HITO"

Durante su intervención en el Congreso, el portavoz de la CHA ha celebrado que el Gobierno central haya "cumplido" con su partido y con Aragón y haya dado "por fin" solución al completar el tramo de la sierra de la Autovía A-22 Huesca-Lleida, un "hito" que venía reivindicándose desde los tiempos del histórico José Antonio Labordeta.

Eso sí, Pueyo ha avisado de que la CHA considera que éste no es momento sólo para las felicitaciones sino también para exigir que el Ejecutivo acelere la ejecución de otras "muchas" autovías con tramos pendientes, como la A-21, la A-23, la N-260 o la A68, entre otras.

"Sentimos una sensación de olvido que la verdad que es preocupante", ha manifestado el diputado aragónes, para avisar al Gobierno de que su apoyo a los Presupuestos dependerá de que éstos sean "positivos" para Aragón."No venimos a pedir ninguna cosa que no sea nada fuera de lo normal. --ha defendido--. Estamos pidiendo justicia territorial".