La sede del PSC de Barcelona amanece con lazos blancos pintados en el suelo y en su persiana

Publicado 22/03/2019 11:25:08 CET

BARCELONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La sede del PSC de Barcelona, situada en el número 416 de la calle Consell de Cent, ha amanecido este viernes con lazos blancos pintados en el suelo y en su persiana, según ha informado el partido en un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Así nos hemos encontrado nuestra sede de Barcelona esta mañana. Es preocupante comprobar como estos ataques se convierten cada día más en acciones reiteradas e indiscriminadas", ha expresado el propio partido en un mensaje acompañado con dos fotografías.

También ha añadido que estas acciones no les detendrán: "Pero no nos intimidan. Barcelona no les pertenece. Nosotros seguimos trabajando", han dicho sobre un ataque que se suma al que ya sufrió la misma sede cuando las persianas fueron manchadas con pintura amarilla en abril de 2017.