Semana de movimientos en la izquierda: Rufián inicia su gira sobre la unidad y los partidos de Sumar refundan su alianza

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La izquierda alternativa al PSOE comienza a tomar posiciones para las próximas citas del ciclo electoral, sobre todo con vistas a las generales con la refundación de la alianza entre los partidos de Sumar en el Gobierno y el inicio de la gira del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de su gira para reflexionar sobre el futuro de la izquierda.

Estos movimientos también han suscitado una polvareda sobre los futuros liderazgos a las elecciones que los partidos tratan de zafarse, con vistas a evitar las tensiones internas que provocan la discusión sobre posibles candidatos.

El primero en entras en escena será el diputado republicano que mantendrá un diálogo en Madrid con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea Regional, Emilio Delgado, sobre el futuro de la izquierda.

El encuentro, que implica el inicio de una gira que Rufián quiere mantener con otros cargos de la izquierda, ha suscitado revuelo al ser ambos dos perfiles cuya popularidad y valoración han aumentado.

Aparte, el discurso del portavoz de ERC llamando a la unidad de la izquierda plurinacional ha generado expectación y ha llevado al propio diputado a dejar claro que no aspira a encabezar ningún liderazgo en la izquierda alternativa.

La mayoría de dirigentes a la izquierda del PSOE piensan que su intención es azuzar a la izquierda y no postularse como referente de todo el espacio, aunque también algunos sectores reciben con ciertos recelos su iniciativa.

El planteamiento de Rufián no ha gozado de apoyos de los partidos, como han puesto de manifiesto BNG y Bildu, e incluso ERC también se ha desmarcado de la misma. En el plano de la izquierda estatal, las principales formaciones tampoco ven viable la propuesta de una única con organizaciones soberanistas, según diversas fuentes de la confluencia que ahora integra el socio minoritario del Ejecutivo.

ALIANZA REVALIDADA CON MANO TENDIDA A PODEMOS

En el plano de la izquierda estatal los pasos son más firmes puesto que el sábado 21 de febrero Más Madrid, IU, Comunes y Movimiento Sumar revalidarán públicamente su alianza política y el compromiso de concurrir juntos en las elecciones durante un acto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Tras un trabajo discreto de meses, las cuatro formaciones han escogido el lema 'Un paso al frente' para ilustrar su compromiso de forjar una nueva candidatura, que permita revalidar el Gobierno y abierta a otras organizaciones y la sociedad civil.

Aún quedan aspectos por definir como los dirigentes que tomarán la palabra durante el evento, aunque hay opiniones de que intervengan cargos de máxima responsabilidad en las organizaciones. También se aspira a que acudan a arropar ministros de Sumar si su agenda se lo permite.

Las cuatro formaciones han invitado a sus aliados dentro del grupo parlamentario plurinacional, a Podemos y a formaciones soberanistas como ERC y Bildu.

Ello implica tender la mano a Podemos aunque diversas voces consultadas admiten la dificultad de reconciliarse con esta formación. Los 'morados', por su parte, se han desmarcado de esta reedición de Sumar al que siguen viendo como un proyecto subordinado al PSOE.

Aparte, el sector minoritario de Compromís se desvincula de la reorganización de la izquierda estatal y solo explorar las alianzas electorales cuando llegue el momento mientras que el ala de Iniciativa apuesta por implicarse más en este espacio.

LA INCÓGNITA DE DÍAZ

No obstante, la celebración de este acto abrió también el debate sobre el futuro del liderazgo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien mantiene la incógnita sobre si aspira a revalidar como candidata en las próximas generales.

Tras aludir el coordinador de IU, Antonio Maíllo, a la renovación de liderazgos o la opción de elegir referentes por primarias y la defensa de que Díaz es la candidata natural por parte de Sumar, el espacio se ha afanado en enfriar este asunto conscientes de que genera turbulencias entre los partidos, cuya prioridad es asentar su alianza.

Diversas fuentes también admiten que la irrupción de Rufián supone una presión añadida, pero que no pueden precipitar la elección de la marca electoral ni el cabeza electoral, sobre todo hasta que no se despeje el futuro de la vicepresidenta segunda.

Así, hay sectores que alertan de que es un error dar por amortizada a la ministra de Trabajo y caer en debatir relevos en un espacio con buenos cuadros políticos pero sin que abunden referentes electorales. También creen que Díaz tiene sus tiempos a la hora de decidir si aspira o no a repetir como candidata.

La propia Díaz avisó de que era un "enorme error" ponerse a hablar ahora de marcas y candidatos en esta fase, apelando como ya ha hecho en otras ocasiones a buscar un proyecto que aspire a mayorías sociales en vez de situarse en la esquina del tablero político.