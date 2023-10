Sémper critica que algunos acudan al Congreso "a cobrar" pero se ausenten si hay que cumplir con el deber institucional

Ve "lamentable" la foto entre Cerdán y Puigdemont y dice que demuestra que "el bacalao está vendido"



MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha criticado este martes que "algunos" acudan al Congreso "a cobrar" pero se ausenten cuando hay que cumplir con el deber institucional, haciendo "dejación de responsabilidades". A su entender, es "muy lamentable" esta "hipocresía".

Así se ha pronunciado ante las ausencias de varios ministros y grupos parlamentarios del acto de jura de la Constitución de la Princesa Leonor. En concreto, los ministros Ione Belarra, Irene Montero y Alberto Garzón, así como los diputados de ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG hayan rechazado asistir al acto que se celebra en el Congreso.

En declaraciones a los periodistas, Sémper ha criticado la "hipocresía" de algunos cargos y parlamentarios. "Hay algunos que vienen a la institución a cobrar, pero cuando tienen que venir a cumplir con su deber no acuden y esto es un desdoro para la institución desde luego pero, sobre todo, para quien hoy no está aquí en un ejercicio pueril y lamentable", ha declarado.

En este sentido, ha asegurado que se puede "ser republicano" y "estar en contra de la Monarquía obviamente", pero "lo que uno puede hacer es dejación de su responsabilidad y cumplir con el mandato constitucional y de las urnas".

"Quienes estamos aquí hoy no representamos a una provincia, no representamos ni tan siquiera a una tendencia ideológica, representamos a todos los españoles. Y hoy es un día institucional", ha recalcado Sémper.

El portavoz del PP ha afirmado que "los independentistas no han cambiado" y ha recalcado que "lo importante es que cambie el PSOE" porque "quienes hoy no acuden no solo hacen un gesto de desprecio" a la Constitución y a la institucionalidad de España, sino que son aquellas formaciones sobre las que se "va a sustentar la gobernabilidad del país". "Y esto es lo verdaderamente preocupante", ha aseverado.

LA FOTO EN BRUSELAS: "EL COLORARIO"

Sémper ha criticado la foto en Bruselas entre el 'número tres' del PP y el expresidente catalán Carles Puigdemont, que, a su juicio, es una "forma de contraprogramar de una manera absolutamente irresponsable desde el punto de vista institucional" el acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor.

"La foto es lamentable pero al final no deja de ser el colorario de lo que todos sabíamos que iba a pasar", ha proclamado el dirigente del PP, para criticar que el Partido Socialista haya llegado hasta aquí.

Eso sí, ha afirmado que no cree que con esa foto se "humille a la sociedad española" sino que "humilla al Partido Socialista". "La sociedad española no está humillada, la democracia española no se humilla. Quien se humilló ayer es el PSOE", ha abundado.

En cuanto a si creen que tras esa foto ya está hecha la investidura de Pedro Sánchez, ha admitido que "parece" que "después de la foto de ayer pues el bacalao está vendido" y ahora hace "falta ver la concreción de la humillación y la concreción de la cesión".

Tras asegurar que la fecha de la investidura "depende" de "lo que digan los independentistas", Sémper ha recalcado que el mando de la gobernanilidad de España va a "depender cada semana" de ellos. "En esto se ha convertido la política española", ha lamentado.

SERRANO: "LA MAYOR BAJADA DE PANTALONES"

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid y senador, Alfonso Serrano, ha asegurado que esa foto en Bruselas del 'número tres' del PSOE y Puigdemont es "la mayor bajada de pantalones de la historia de la democracia" y constituye "una vergüenza".

"Una auténtica vergüenza, porque estamos mejor sin ellos en el Parlamento", ha añadido después al ser preguntado por las ausencias de ministros y varios grupos parlamentarios del acto de jura de la Constitución de la princesa Leonor.