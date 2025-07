Sémper llama a "poner todo el esfuerzo" en la prevención del cáncer y a garantizar igualdad de políticas sanitarias

Dice que lleva meses pidiendo a Sánchez elecciones ya y exclama: "Me quiero enmendar. Espera Pedro que me cure y vuelva al tajo"

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha hecho un llamamiento a "poner todo el esfuerzo" en la prevención del cáncer y a garantizar la igualdad de políticas sanitarias para que todos los españoles tengan la oportunidad de hacerse análisis y cribados previos "con urgencia y rapidez" cuando lo requieran.

Así lo ha afirmado en una entrevista en 'Más de Uno' de Onda Cero, que ha recogido Europa Press, un día después de que desvelara en una rueda de prensa en la sede del PP que padece un tumor cancerígeno pero que ha sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, tiene "expectativa médica" de "curación".

Sémper ha recalcado la importancia de "cambiar la orientación del enfoque" que tiene una enfermedad como el cáncer, poniendo "todo el esfuerzo en la prevención" y en "las políticas públicas y de los recursos económicos", ya que cada vez van a ser cada vez "más exiguos, más escasos", porque el número de personas que enfermarán será mayor, incluidos los jóvenes.

"Y no podemos permitir que exista tampoco una ruptura de la equidad entre quien puede hacerse análisis previos, cribados previos, estudios previos, y quien no tiene esa oportunidad de hacérselo con urgencia y con rapidez", ha apelado el dirigente 'popular', señalando que el futuro de nuestro país como sociedad estará en "la equidad, la igualdad de oportunidades", también en las políticas sanitarias.

Para Sémper, es imprescindible que se pueda "proporcionar a todos los españoles" una "oportunidad de mirarse, de cuidarse y de anticiparse" a una enfermedad que "depende en buena medida, en una medida altísima" de la anticipación para un buen éxito.

"Insisto, esto lo digo con toda la prudencia, con toda la cautela, porque no soy un experto en políticas sanitarias, y creo que tengo que ser prudente. Pero, intuitivamente (...) esto es capital", ha manifestado.

AGRADECE LOS MENSAJES DE APOYO

Sémper ha agradecido todos los mensajes de apoyo que lleva recibiendo desde que anunció que padecía cáncer, calificándolos como "una ola de afecto y de generosidad" por parte de "muchísima gente", incluso de personas con las que no tiene relación o hacía tiempo que no hablaba.

"Hay cosas que nos unen a todos por encima de cualquier otra circunstancia. Y entre esas cosas, pues está cuando alguien lo pasa mal o irregular", ha celebrado, exclamando que por otra parte "hay que tener horchata en las venas para no sentir cierta empatía" en estas situaciones.

Entre esas muestras de apoyo está la del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que en un mensaje en la red social X le trasladó todo su apoyo y le calificó como un "amigo". Sémper ha respondido a quien le extraña esta "relación muy rara" que puede tomarse un café con el político independentista y reírse, "hablar del verano o de la familia".

"No pasa nada, siempre lo he defendido y siempre lo voy a defender", ha reivindicado, esgrimiendo que nunca en su vida le ha supuesto un problema la discrepancia ideológica para mantener una amistad, y eso que tiene una "discrepancia oceánica" con Rufián.

También ha detallado que entre las personas que se puso este lunes en contacto con él está el entrenador de la selección española de fútbol masculino, Luis de la Fuente, que "es un hombre extraordinariamente cariñoso" y "que tiene mucha fuerza, alguien que ve con perspectiva las cosas".

NO LA MEJOR RUEDA PRENSA EN 'GÉNOVA'

El portavoz nacional del PP ha compartido su deseo de que contando que tiene un tumor ayude a que "la palabra" cáncer "sea menos maldita" y a que "también se pueda verbalizar en el espacio público o en la intimidad de cada uno con más naturalidad".

En este punto ha dado las gracias a su internista, "que con claridad pero con un tacto extraordinario y cariño" se lo contó, y también a su mujer, que fue la que insistió en que se hiciera las pruebas, gracias a las cuales puede hablar de la enfermedad con la expectativa de la posible curación.

Sobre cómo les ha contado la noticia a sus hijos, ha afirmado que en su familia tienen "dos sectores", uno de 14 y 19 años, que "son conscientes de los que hay y lo están gestionando bien", y luego "el sector infantil" de 6 y 8 años, con quienes serán más cauto aunque "sin mentirles", diciéndoles que "papá está enfermo y se va a cortar el pelo porque es un cursi", ha bromeado.

También confesado que antes de dar la rueda de prensa de este lunes su equipo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y hasta él mismo sabían que "no iba a ser la mejor" que ha dado porque no iba a estar "fino" para "hablar de corrupción" o de los otros temas que están en estos momentos en la agenda política española.

"Yo estaba esperando al final, quería pasar rápido página de la actualidad para quitarme este peso de encima", ha agregado, dando las gracias por la "generosidad" a sus compañeros de partido.

Cuestionado sobre cuándo le dieron los resultados de las pruebas que confirmaban que tenía un tumor que era curable, Sémper ha indicado que fue el día que comenzó el Congreso Nacional del PP, el 4 de julio. Ha tirado nuevamente de la broma para decir que ese día estaba "especialmente interesado" en el 'cónclave', con tal de no pensar en los análisis.

BROMEA CON LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES: "ESPERA, PEDRO"

En otro orden de cosas, y al ser preguntado por lo poco oportuno que sería que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocara elecciones justo cuando tiene que estar centrado en su curación, Sémper ha bromeado pidiendo al jefe del Ejecutivo que se espere para disolver las Cortes.

"Llevo meses reclamando desde 'Génova 13' y en el Congreso que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones. Y en este momento me quiero enmendar. Espera Pedro, no lo hagas ahora. Espera que me cure, espera que vuelva al tajo y entonces convoque elecciones", ha ironizado.

Sémper ha añadido que en el caso de que se convocaran comicios le fastidiaría porque "sería bueno para España, pero malo" para él, porque le gustaría estar presente. "Pero bueno, como priorizo a España, pues nada, que convoque elecciones. Aunque sí, hombre, después de estos años de pelea, preferiría estar al 100% cuando se convoquen las elecciones", ha afirmado.

Sobre qué presencia tendrá en el partido mientras esté en tratamiento, el portavoz nacional del PP ha dicho que se irá viendo "con normalidad". "Feijóo ni me ha dejado entrar en este terreno, me dijo que iríamos viendo, que no pasa nada", ha detallado, abundando en que intentará estar y tener "cierto vínculo con el día a día de mis compañeros".